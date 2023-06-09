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紐約州農曆新年放假案 今有望通過

記者許君達／紐約報導
布碌崙州眾議員寇頓(右二)、華埠州眾議員李榮恩(左二)提案將農曆新年設為公共假日，預計將於9日在州眾議會通過。(記者顏潔恩/攝影)
布碌崙州眾議員寇頓(右二)、華埠州眾議員李榮恩(左二)提案將農曆新年設為公共假日，預計將於9日在州眾議會通過。(記者顏潔恩/攝影)

眾議員寇頓(William Colton)和李榮恩(Grace Lee)此前提案，擬將農曆新年設為紐約州公共假日，該提案預計將於9日晚通過；李榮恩(Grace Lee)近日聯合亞裔商界人士致信州議會，呼籲盡快通過該提案，州參議會多數黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)也表達支持。

農曆新年提案最初由州眾議員寇頓(William Colton)提出，今年年初李榮恩也加入連署，並隨即獲得至少35名議員的支持。該提案若能通過，將使亞裔族群普遍慶賀的農曆新年成為紐約州的法定公共假日。

本次參與呼籲信連署的包括喜馬拉雅資本創始人、前「八九」學運領袖李祿、英孚教育首席文化官陳德明(Ming Chen)、投資公司KKR聯合執行長Joseph Bae以及影視製片人馬勁騰(Melvin Mar)。簽名者表示，將農曆新年列入公共假期，將為紐約的亞裔社區帶來必要的、早該得到的認可，並呼籲那些承諾支持亞裔社區的領導人將他們的承諾轉化為行動。李榮恩表示，作為亞裔，這些商界精英在他們的職業生涯中都克服了巨大的逆境，對於亞裔美國人繼續努力爭取公平和認可的重要性有著深刻的體會。

參議會以及其他級別議會的部分議員也對此提案表達了遠程支持。參議會多數黨副領袖吉納瑞斯表示，自己也是移民家庭的後代，能夠體會到少數族裔對於自身的節日和文化習俗得到主流社會認可的重大意義。他的表態得到了國會眾議員孟昭文和紐約市議員克里斯南(Shekar Krishnan)的支持。

據了解，本屆州議會的將延期至本周六結束，農曆新年法案的表決日程定在9日(周五)晚間。從目前已有的表態結果看，提案預計能夠順利通過。

亞裔 眾議員 紐約州

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