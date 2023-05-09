慶亞太裔傳統月 法拉盛27日辦龍獅文化節

全美華人僑團聯合會日前宣布，將於27日在法拉盛舉辦「亞太裔傳統月龍獅文化節」。(記者高雲兒／攝影)

為慶祝5月亞太裔傳統月，全美華人 僑團聯合會日前宣布，將於27日在法拉盛 舉辦「亞太裔傳統月龍獅文化節」，這也是全美華人僑團聯合會連續第三年舉辦亞太裔傳統月的慶祝活動。

全美華人僑團聯合會主席牛紅介紹說，「龍獅文化節是亞太裔傳統月重要的慶祝活動之一，旨在展示亞太地區各族裔豐富多彩的文化傳統，推動文化交流。此次活動將顯示亞太裔傳統月文化慶典不可或缺的中國氣息，彰顯中華民族悠久的歷史、傳統文化和優秀民俗。」

她表示，活動將匯聚紐約政府官員、中國駐紐約總領館、各界知名人士、知名企業代表和眾多華人華僑社團僑領，到時估計有上千人前來觀看表演。活動協辦方紐約運發打邊爐港式火鍋餐飲集團總經理羅天龍稱，作為華人二代，很願意參與此次活動，發揚中華傳統文化。

此次的活動將以舞龍舞獅表演為主，表演嘉賓包括中華歌舞團馮潔團長和她推薦的腰鼓以及廣場舞團隊，著名國劇表演藝術家房玉麟和他的舞獅團隊。除了舞龍舞獅外，還將有中國少林武術團隊帶來的團體及個人武術，以及代表亞太裔民族特色的大型團體舞蹈表演。活動將在27日上午11時到下午2時舉辦，地點為北方大道和37大道整條街道，到時友聯街將會封街。