聲援政治犯 紐約港人齊聚 主辦方呼籲繼續抗爭

隨著時間的流逝，香港人參與抗爭集會的熱情有所下降。(記者許君達／攝影)

香港 47位民主派人士在2019年參與了立法會議員初選活動後，被當局以「違反國安法」為由抓捕，其中超過一半未獲保釋，已被關押超過兩年；流亡港人團體日前發起全球聲援政治犯活動，紐約港人社運組織NY4HK16日在曼哈頓 華盛頓廣場公園(Washington Square Park)舉辦集會響應，但主辦方也感嘆人們參與抗爭集會的熱情有所下降。

參與者先在公園內標誌性的拱門下集合，高舉旗幟、吶喊口號，然後在公園中央的噴泉池邊張貼肖像及個人簡介，向在場者介紹所有在「國安法」的陰影下遭受遭遇之災的政治犯，包括「初選47人」以及其他民運人士；到場參與活動的約有數十人，其中還有一部分是來自中國的民主運動支持者。

不過，到場支持的人數似乎未達主辦方預期；民運人士周鋒鎖表示，在獄中的有47人，到場聲援的人數甚至沒超過這個數字；組織者楊錦霞表示，與香港民主抗爭運動剛剛發生時動輒吸引上千人參與的海外抗議活動相比，現在人們出來參與運動的動力確實有比較明顯的下降，一方面是因為此時並非重要紀念日，消息發布得也比較晚。

楊錦霞說，隨著時間的流逝，人們可能逐漸忘記痛苦、重新回到日常生活，這是人性的正常表現，最終只剩那些身先士卒者陷於牢獄，很少再有人記起他們；她表示，這正是需要不斷組織活動、喚醒人們沈睡的記憶的原因。