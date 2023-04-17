聲援政治犯 紐約港人齊聚 主辦方呼籲繼續抗爭
香港47位民主派人士在2019年參與了立法會議員初選活動後，被當局以「違反國安法」為由抓捕，其中超過一半未獲保釋，已被關押超過兩年；流亡港人團體日前發起全球聲援政治犯活動，紐約港人社運組織NY4HK16日在曼哈頓華盛頓廣場公園(Washington Square Park)舉辦集會響應，但主辦方也感嘆人們參與抗爭集會的熱情有所下降。
參與者先在公園內標誌性的拱門下集合，高舉旗幟、吶喊口號，然後在公園中央的噴泉池邊張貼肖像及個人簡介，向在場者介紹所有在「國安法」的陰影下遭受遭遇之災的政治犯，包括「初選47人」以及其他民運人士；到場參與活動的約有數十人，其中還有一部分是來自中國的民主運動支持者。
不過，到場支持的人數似乎未達主辦方預期；民運人士周鋒鎖表示，在獄中的有47人，到場聲援的人數甚至沒超過這個數字；組織者楊錦霞表示，與香港民主抗爭運動剛剛發生時動輒吸引上千人參與的海外抗議活動相比，現在人們出來參與運動的動力確實有比較明顯的下降，一方面是因為此時並非重要紀念日，消息發布得也比較晚。
楊錦霞說，隨著時間的流逝，人們可能逐漸忘記痛苦、重新回到日常生活，這是人性的正常表現，最終只剩那些身先士卒者陷於牢獄，很少再有人記起他們；她表示，這正是需要不斷組織活動、喚醒人們沈睡的記憶的原因。
在場的Howard是一名已經在紐約住了二十多年的香港人，他說，他很想摘下面具去喊出內心的憤怒，不過由於未來還要回香港去見親友，所以只能擋住臉默默站在場邊表達支持；一位匿名女青年表示，中國在發生了「白紙運動」以後，感覺有更多來自內地的青年開始理解了香港人曾經經歷的苦痛與憤怒，旅美的中港青年之間，交流正在逐漸增多，這個變化令人欣慰。
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