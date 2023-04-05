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「身心康泰同樂日」 14日首屆登場

記者劉梓祁╱紐約報導
首屆「身心康泰同樂日」活動海報。(記者劉梓祁╱攝影)
首屆「身心康泰同樂日」活動海報。(記者劉梓祁╱攝影)

美亞共同促進會(Empowerment of American Asians)4日聯合大學睦鄰之家(University Settlement)，於曼哈頓下東城舉行第一屆「身心康泰同樂日」啟動儀式，宣布活動將於14日(周五)舉辦，屆時將邀請格雷西廣場醫院(Gracie Square Hospital)亞洲精神病學項目委員會主席鄭端欣博士開設講座，希望藉此給社區帶來心理健康意識的關注和提供社交環境。

當天的儀式在睦鄰之家豪斯頓社區中心舉行，美亞共同促進會董事任詩雅表示，三年的漫長疫情不僅對大眾的身體帶來影響，更可能對人們心理健康造成嚴重影響，導致民眾在出現不知所措、緊張、擔心、憂慮等負面情緒出現後，不知道該如何處理及應對。

主辦方表示，每年5月除了母親節，也是心理健康意識關注月，因此聯合多個社區機構舉辦此次活動，希望能以此給社區居民提供社交場合，並學習心理健康知識。

主辦方介紹，此次活動邀請多個紐約市政府機構、社區非營利團體、醫療健保機構共同參與，臨床心理專家鄭端欣博士也將現場舉辦「何謂心理健康」講座；除了專家學者的講解和互動、身心健康資訊分享外，現場將有歌曲獻唱及禮品贈送環節及禮品豐厚的幸運抽獎等。

出席啟動儀式還有來自州眾議員李榮恩(Grace Lee)辦公室的代表、華埠退休居民社區服務、阿茲海默症關愛服務、和諧家庭協進會、王嘉廉社區醫療中心、第一保健、真愛護理公司的代表等。

該活動將於14日上午9時30分至中午12時30分，於大學睦鄰之家豪斯頓社區中心舉辦，活動門票將從4月6日(周四)起開始派發，活動及門票領取地點地址是包厘街(Bowery)273號，電話為(212)475-5008。

首屆「身心康泰同樂日」4日宣布啟動儀式。(記者劉梓祁╱攝影)
首屆「身心康泰同樂日」4日宣布啟動儀式。(記者劉梓祁╱攝影)

心理健康 母親節 華埠

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