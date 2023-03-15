航班恐難增 東岸飛可考慮歐洲中東轉機

以紐約至北京為例，阿聯酋航空無論從價格還是中轉時間上，都具備明顯的優勢。(Google Flight截圖)

新冠疫情 前簽發的赴華長期有效簽證將可恢復使用，持美國護照及有效赴華十年簽證的華人前往中國的一大障礙解除。然而，自從中國解除疫情防控限制以來，國際航線 恢復速度慢，美中直航航班更幾乎無增加。旅行業者預估，今年底前航班緊張的狀況難以緩解。

飛揚旅遊的銷售經理陳Cristin表示，今年初以來，赴華機票業務諮詢量暴增，很多人都需要回中國探親或辦理房產買賣等事務，但由於航班有限、票價居高不下，成交量有限。她介紹，華人諮詢最多的目的地是福州、廣州和上海。從紐約直飛廣州和上海目前皆為為每周一班，暑假之前的平均往返票價超過3000元，從紐約直飛香港稍好些，但也在2000元以上，疫情前有紐約直飛福州和廈門航線的廈門航空，目前沒有恢復紐約航線點的計畫。

此前有報導稱，由於多種原因，美中兩國有關疫後增加航線的談判失敗，導致增班計畫無法在今年夏秋之內實現。陳Christin表示，目前看來，今年只有國泰航空有望增加紐約至香港的班次，從每天一班增到部分日期每天兩班。

目前，從洛杉磯 出發前往中國大陸或台港的航班較多、票價實惠，但陳Christin不推薦紐約人前往洛杉磯轉機，因為美國國內段的航班會收取高額的行李託運費，而且在洛杉磯落地後還必須提取行李然後重新辦理託運。她建議，持有美國護照的華人可考慮選擇長榮航空或中華航空，在台北轉機前往上海或香港，近期票價約1600元左右。不過持中國護照者最好慎選此法，因為可能會被中國邊檢找麻煩。

常年研究國際機票的旅行發燒友許建國表示，年輕旅客可以考慮選擇部分歐洲或中東的航空公司轉機前往中國，比如卡達航空(Qatar Airways)、阿聯酋航空(Emirates Airlines)、阿提哈德航空(Etihad Airways)以及土耳其航空(Turkish Airways)等。「從東海岸出發前往東亞地區傳統的飛行路線是穿越北極、經俄羅斯遠東地區進入中國境內，但現在美國和西方的航班不能穿越俄羅斯領空，只能走阿拉斯加-阿留申群島航線，這個路線全程逆西風帶，既遠又慢，單程飛行甚至能達17個小時。這個路線與經大西洋和歐亞大陸的順風飛行相比，並無時間和里程的優勢。」而且，中東地區的航空公司財大氣粗，飛機設施與機上服務全球一流、票價又能壓到很低，杜拜、多哈、伊斯坦堡等轉機機場也都有豪華舒適的環境。記者嘗試查詢後發現，以紐約至廣州為例，在4月和5月期間，阿提哈德航空的往返航班最低票價能達到1500元以下。