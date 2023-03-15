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航班恐難增 東岸飛可考慮歐洲中東轉機

記者許君達╱紐約報導
以紐約至北京為例，阿聯酋航空無論從價格還是中轉時間上，都具備明顯的優勢。(Google Flight截圖)
以紐約至北京為例，阿聯酋航空無論從價格還是中轉時間上，都具備明顯的優勢。(Google Flight截圖)

新冠疫情前簽發的赴華長期有效簽證將可恢復使用，持美國護照及有效赴華十年簽證的華人前往中國的一大障礙解除。然而，自從中國解除疫情防控限制以來，國際航線恢復速度慢，美中直航航班更幾乎無增加。旅行業者預估，今年底前航班緊張的狀況難以緩解。

飛揚旅遊的銷售經理陳Cristin表示，今年初以來，赴華機票業務諮詢量暴增，很多人都需要回中國探親或辦理房產買賣等事務，但由於航班有限、票價居高不下，成交量有限。她介紹，華人諮詢最多的目的地是福州、廣州和上海。從紐約直飛廣州和上海目前皆為為每周一班，暑假之前的平均往返票價超過3000元，從紐約直飛香港稍好些，但也在2000元以上，疫情前有紐約直飛福州和廈門航線的廈門航空，目前沒有恢復紐約航線點的計畫。

此前有報導稱，由於多種原因，美中兩國有關疫後增加航線的談判失敗，導致增班計畫無法在今年夏秋之內實現。陳Christin表示，目前看來，今年只有國泰航空有望增加紐約至香港的班次，從每天一班增到部分日期每天兩班。

目前，從洛杉磯出發前往中國大陸或台港的航班較多、票價實惠，但陳Christin不推薦紐約人前往洛杉磯轉機，因為美國國內段的航班會收取高額的行李託運費，而且在洛杉磯落地後還必須提取行李然後重新辦理託運。她建議，持有美國護照的華人可考慮選擇長榮航空或中華航空，在台北轉機前往上海或香港，近期票價約1600元左右。不過持中國護照者最好慎選此法，因為可能會被中國邊檢找麻煩。

常年研究國際機票的旅行發燒友許建國表示，年輕旅客可以考慮選擇部分歐洲或中東的航空公司轉機前往中國，比如卡達航空(Qatar Airways)、阿聯酋航空(Emirates Airlines)、阿提哈德航空(Etihad Airways)以及土耳其航空(Turkish Airways)等。「從東海岸出發前往東亞地區傳統的飛行路線是穿越北極、經俄羅斯遠東地區進入中國境內，但現在美國和西方的航班不能穿越俄羅斯領空，只能走阿拉斯加-阿留申群島航線，這個路線全程逆西風帶，既遠又慢，單程飛行甚至能達17個小時。這個路線與經大西洋和歐亞大陸的順風飛行相比，並無時間和里程的優勢。」而且，中東地區的航空公司財大氣粗，飛機設施與機上服務全球一流、票價又能壓到很低，杜拜、多哈、伊斯坦堡等轉機機場也都有豪華舒適的環境。記者嘗試查詢後發現，以紐約至廣州為例，在4月和5月期間，阿提哈德航空的往返航班最低票價能達到1500元以下。

4到5月間，阿提哈德航空執飛的紐約至廣州中轉航班最低票價比直飛或經東亞中轉低廉得...
4到5月間，阿提哈德航空執飛的紐約至廣州中轉航班最低票價比直飛或經東亞中轉低廉得多，而且中轉時間以及起飛落地時間都很合適。(Google Flight截圖)

航線 疫情 洛杉磯

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