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返鄉近旺季 旅行社詢問電話被打爆

記者劉梓祁╱紐約報導
2021年的香港國際機場。(記者劉梓祁／攝影)
2021年的香港國際機場。(記者劉梓祁／攝影)

紐約華人熱烈期盼早日返鄉，華埠黃金假期旅行社主任黃小敏表示，13日下午領事館的通知發出後，馬上就不斷有電話打入諮詢航班、價格和確認十年簽證是不是確實恢復等問題，隔日也有許多人上門諮詢，全體員工待命且電話不斷。

黃小敏稱，這次政策更新前，儘管許多華人迫切地想回中國探望親友，但簽證問題的持續掣肘導致很多華人都在焦急等候簽證被重新接納；雖然今年2月開放預約制的親屬簽證申請，可無奈想要申請的人太多，多數人約不上，時常半夜登陸預約系統也不管用，可約的最早時間甚至到過6月。

華埠天馬旅遊旅行社主管岑先生稱，在十年簽證恢復前，已經服務很多前往中國的客戶，但多數都需要耗時數月申請直系親屬探親簽證，費時又費力；簽證恢復消息一出，關注簽證問題的人明顯減少，收到最多的問題是關於機票的班次和價格，但預測短期內機票價格還會居高，未來兩月內往返中國的機票價格目前是3000至4000的區間。

岑先生認為，返回中國的小旺季現在已經開始，且會在學校暑假開始後被推至新的高潮；由於訂票的人會越來越多，估計屆時票價還是很難回落；加之當前航班仍少，是否會有大幅調整可能要看美中關係的進程。

政策的突然轉變也讓很多已經遞交探親申請的人陷入尷尬。黃小敏表示，如果申請已經遞交並在審核，申請人不僅不能撤回，而且早前的十年簽也將失效，當下能做的只有等待新簽證的核發，只能說是計畫趕不上變化。

黃小敏預測，未來至少兩月內機票應都不會降價，6月前往中國的人數可能達到近年新高，轉機或能節省部分成本，迪拜和香港是熱門經停地。

簽證 華人 華埠

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