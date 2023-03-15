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入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

記者劉梓祁╱紐約報導
中國宣布恢復十年多次入境簽證，海外華人喜出望外。(國航臉書)
中國宣布恢復十年多次入境簽證，海外華人喜出望外。(國航臉書)

中國駐美國大使館13日下午宣布恢復美國護照持有者的十年多次入境簽證，為疫情爆發後持續三年的遊客入境限制畫上句號，諸多回鄉心切華人苦盼許久，旅行社也稱消息一經傳開，便收到持續不斷的回國機票購買諮詢，但對於短期機票降價持保守態度。

大使館通知稱，自3月15日起恢復向外國人核發各類赴華簽證，並恢復2020年3月28日前簽發、仍然有效的簽證效力。中國自2020年3月底起，暫停外國人持仍然有效的來華簽證和居留許可入境。受此影響，大量華人無法藉早前辦理的十年多次有效簽證回中國探望親友，不斷有人提出呼籲早日解禁。在中國解除國內疫情防控措施後，這樣的呼聲更加強烈。

此次消息宣布之突然，讓許多在過去三年熱切盼望早日返鄉探望親友的華人喜出望外，有人即刻停止申請新簽證，開始查詢機票，也有人因為政策的突變喜憂參半。

法拉盛的宋江哲回憶，13日先在微信群看到上述消息，第一反應是不知道真假，難以按耐心中的激動，聯繫多位朋友確認消息的真實性，畢竟已等到「麻木」。

在收到了友人發來的使館公告後，宋江哲感嘆「幸福來的太突然」，連忙轉發給朋友和身在中國丹東的親友，只想儘快把這個好消息告訴所有人。農曆新年過完後，他就在計畫返回中國一事，查詢多項政策後決定為今年暑期申請探親簽證，畢竟已不用隔離，且已無法再忍受不能探望親人的痛苦。

沒想到，證件照剛拍好、材料準備一半就收到十年簽恢復的消息，他即刻停止申請新簽證，興奮地看起暑假的機票，準備帶孩子回家鄉探親。

同樣思鄉心切的何先生卻沒那麼走運，因為母親獨自在廣州生活，入境中國的限制又遲遲不見解除，去年5月起開始計畫申請商務簽證，但此類簽證門檻高、流程複雜且通過率低，不僅委託好幾位當地和中國的朋友才取得包括商務邀請函、公司文書等文件，更要去多部門申請無罪紀錄和健康證明等，甚至驅車兩小時到紐約一個偏遠的指定公證處做材料公證。

前後花費有數月，終於在去年底收到商務簽證獲批通知，但準備過程遇上中國疫情快速蔓延，決定延後出發，沒想到卻先等來十年簽的恢復。他此也不知如何評價，儘管最後的結果都是順利入境，但近一年的努力都好似付諸東流，只好不想太多，畢竟母親才是最重要的。

在華埠工作超過40年的張雄準備趕在7月前返回中國，慶祝自己的80大壽，也早早開始申請資料的準備，雖然還沒遞交申請，但聽到十年簽恢復後卻高興不起來，因為剛領到新護照的他，丟失了貼有十年簽的舊護照，一時之間也不知道要不要繼續申請新簽證。一旦申請卻又找到舊護照，便意味着原有的十年簽失效，但不申請就無法保證壽宴順利舉行，只好繼續翻箱倒櫃。

宋江哲與友人聊天記錄。（受訪者提供）
宋江哲與友人聊天記錄。（受訪者提供）
中國宣布恢復十年多次入境簽證，海外華人喜出望外。(本報檔案照)
中國宣布恢復十年多次入境簽證，海外華人喜出望外。(本報檔案照)
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簽證 疫情 華人

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