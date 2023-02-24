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住房公平 議會提案助社區護建地

記者張心、許君達／紐約報導
市主計長蘭德(發言者)表示，希望新立法能幫社區從財團的掠奪中守住更多土地。(記者許君達／攝影)
市主計長蘭德(發言者)表示，希望新立法能幫社區從財團的掠奪中守住更多土地。(記者許君達／攝影)

紐約市議會23日就設立土地銀行(Land Bank)、確保非營利開發商優先選地、給予社區組織購房優先權等四項提案進行公聽，得到市主計長蘭德(Brad Lander)、市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)及多位民選官員的支持。

市議會住房和建築委員會(Committee on Housing and Buildings)聽取四項提案，與另三項決議案(Resolutions)組成的住房政策改革提案包，欲擴大全市的公共住房，推動居住公平，解決住房危機。

主要四項提案，包括市議員高步邇(Gale Brewer)的提議建土地銀行，負責收購、儲備和轉讓未充分利用的地產，繼而開發、整建改為平價屋；市議員雷斯特勒(Lincoln Restler)提案，當土地確定用於平價屋和公共住房時，非營利開發商和社區土地信託應優先獲得所有權；市議員利華娜(Carlina Rivera)提案，要求在出售樓盤時，給合格的社區組織優先購買機會；市議員諾斯(Sandy Nurse)提案，規定市房屋保護和開發局(DHPD)等部門定期提出社會住房開發機構報告。

市政廳外的集會，由華埠共同發展機構(Chinatown Partnership Lower Development Corporation)發起的華埠土地信託(The Chinatown Community Land Trust，簡稱華埠CLT)也派員到場支持。行政總裁陳作舟表示，由於紐約市各社區情況不同，立法授權對每個社區進行個別研究，以確定最佳方案非常必要。華埠面臨的最大問題是私人持有土地的地稅負擔過重，他認為，提案如能順利通過，對於土地信託的經營將是利好，有助幫房東減少稅負、房客減輕租負。

「紐約的高房價讓超過三分之一的家庭要支付每月收入的一半以上用來租房，付不起房租的人面臨驅逐。目前的自由市場無法解決住房危機，紐約市租金中位數已近每月3500元，哪怕空置房源再多，遊民和低收入群體依舊住不起。」蘭德表示，保證平價屋的供應是解決之道，但需市議會通過法案。

威廉姆斯認為，地產商和房東追求利潤，政府應考慮創造替代方案，不能使紐約市的房產都被私人企業掌管，「我們提倡由社區組織、非營利機構管理土地，州府和市府全力收購和開發樓盤，由不同收入級的租戶居住，徹底改變住房市場。」

由威廉姆斯和諾斯牽頭的三項決議案，倡議建立住房准入憑證計畫，禁止無正當理由的驅逐，並要求計畫出售多單元住宅的業主，必須首先向住宅內的租戶，提供公平評估後的出售協議。

華埠 紐約市 威廉

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