金馬奔騰賀新歲康州金神大賭場 2026 馬年新春慶典

紐約訊
金神大賭場管理高層親自主持「醒獅點睛」典禮。
金神大賭場管理高層親自主持「醒獅點睛」典禮。

延續多年深受賓客喜愛的節慶傳統，康州金神大賭場 2026 馬年新春慶典完滿舉行，包括杜德偉（Alex To）《Get Up起來》演唱會、金神名店街財神紅包大派送、新年醒獅爆竹迎好運等精彩節目，與各界共迎萬事如意、財源廣進的吉祥馬年。

新春慶典由亞洲「舞王鼻祖」杜德偉帶著他最新《Get Up起來》世界巡迴演唱會來到金神而拉開序幕。他在這座頂級視聽殿堂裡，用超過兩小時的勁歌熱舞，超越年齡的熱力，與無懼惡劣天氣的數千歌迷一同開啟今年火紅的新篇章。

2 月 22 日（大年初六）當天，金神名店街（The Shops at Mohegan Sun）變身為喜氣洋洋的慶典現場。備受賓客期待的「財神爺派紅包」環節登場。財神爺現場向賓客派發象徵福氣與財運的開運紅包，並與盛裝亮相的當屆「美國華裔小姐」一道，與民眾共度佳節，拍照留念，為活動增添亮麗風景。

為展現純正的中華年俗，金神在 Sun Patio 舉行大型醒獅與爆竹賀歲儀式，由金神大賭場管理高層親自主持「醒獅點睛」典禮，賦予瑞獸靈氣與活力。今年出席典禮的金神高層有總裁兼總經理Jeff Hamilton、助理副總經理Kevin Lowry、市場部資深副總裁Kim Noto、財務部資深副總裁Kelly McKinnon、渡假村資深副總裁 Daniel Webster 和國際市場部資深副總裁梁世傑先生。

由高層們主持的點睛儀式一開始，現場燃放震撼的開歲炮竹，象徵驅惡辟邪，迎來新一年的好兆頭。儀式結束後，氣勢磅礡的獅隊走遍賭場各個廳房與名店街巡遊拜年，所到之處鼓樂齊鳴，為每一位賓客送上最直接的新春祝願。

金神大賭場表示，每年的農曆新年慶典都是與亞裔社區深化連結的重要時刻。2026 馬年慶典不僅是一系列娛樂活動的組合，更是一場深耕中華文化、凝聚親友情感的社交盛宴。除了精彩表演，賓客更可體驗金神頂級的餐飲與購物設施，在濃厚的節慶氛圍中，感受全方位的尊榮待遇。

更多活動具體詳情請瀏覽金神中文網站mohegansun.com/888，小紅書關注@康州金神MoheganSun，微博關注@mohegansun金神，或致電亞洲市場部貴賓免費熱線：1.877.999.9977。

金神大賭場管理層與「美國華裔小姐」、財神爺一道，向大家拜年。
金神大賭場管理層與「美國華裔小姐」、財神爺一道，向大家拜年。

紐約AUUDI藝術中心19日成立 舉辦藝術家大澤人個展

全美台灣同鄉聯誼會年會 8月中旬紐約登場
