當代職場的犀利剖白諷刺劇《Chinese Republicans》刻在紐約市舉行世界首演

最不容錯過的現代諷刺舞台劇「華裔共和黨人」《Chinese Republicans》現正上演。
最不容錯過的現代諷刺舞台劇「華裔共和黨人」《Chinese Republicans》現正上演。

紐約知名非營利劇院公司（Roundabout Theatre Company）正式揭曉其冬季重點劇目——由新銳劇作家 Alex Lin 創作的最新力作「華裔共和黨人」《Chinese Republicans》。這部作品由曾執導多部亞裔題材佳作的 Chay Yew 擔綱導演，即日起至4月5日在曼哈頓中城劇院區 Harold and Miriam Steinberg Center for Theatre 的 Laura Pels Theatre 舉行世界首演。

從權力午餐到靈魂拷問，劇情深度解析：

《Chinese Republicans》被描述為「筆觸大膽且帶有刺痛感」的現代諷刺劇。故事聚焦於三位在商界呼風喚雨的成功女性，她們每月固定舉行「權力午餐」，交流彼此在企業叢林中取得的輝煌戰績。

然而，當 24 歲、滿懷抱負的職場新人 Katie（由 Anna Zavelson 飾演）踏入這場金融圈的權力遊戲後，原本穩固的格局開始崩裂。劇中三位前輩紛紛試圖將自己的成功法則強加於 Katie 身上，卻在不知不覺中揭開了她們在攀爬企業階梯時，為了「美國夢」所做出的種種犧牲與妥協。

尖銳剖析當代美國的身份認同：

這部作品不僅僅是關於企業競爭的職場劇，它更像是一面鏡子，照映出當代美國社會的多維縮影：

• 文化同化與代價： 探討亞裔在主流資本主義體系中，如何在身份認同與成功之間尋找平衡。

• 代際衝突： 呈現老一輩與「Z 世代」對於職業生涯與個人價值觀的激烈碰撞。

• 職場性別政治： 以極具幽默感且不掩飾殘酷的視角，揭露女性在金權世界中的真實處境。

星光熠熠的主創陣容：

本次演出集結了多位百老匯與亞裔演藝界的優秀代表，包括曾獲大獎肯定的演員 Jodi Long、Jennifer Ikeda 以及 Jully Lee。幕後製作團隊同樣陣容堅強，由 Wilson Chin 負責舞台設計，Anita Yavich 操刀服裝，並由 Fabian Obispo 進行音樂創作與音效設計。

演出與票價資訊：

為了讓更多觀眾能搶先體驗這部具備「全美共鳴」的作品，劇院特別推出了預演優惠（Preview Pricing），票價僅需 $49 或 $79。

• 演出地點： 111 West 46th Street, New York, NY（Laura Pels Theatre）

• 購票方式： 可透過 Roundabout 官方網站或是 Broadway Inbound 訂購10人以上的團體票。

亞裔 百老匯 曼哈頓

