貝賽203小學農曆新年匯演圓滿舉行 多元文化綻放校園

紐約訊
學童以傳統舞獅揭開新春匯演序幕，京劇花旦展現中華文化魅力。
學童以傳統舞獅揭開新春匯演序幕，京劇花旦展現中華文化魅力。

位於紐約市第26學區、具有六十餘年歷史的藍帶名校203小學，日前在校內大禮堂舉行年度農曆新年匯演。活動延續學校二十多年來的傳統，由華裔韓裔家長共同組成的新年委員會自每年9月起籌備，學生歷經約十週排練，最終呈現一場融合亞洲多元文化的精彩演出。

作為社區指標學校，紐約州參議員劉醇逸為該校校友，市議員李琳達之子亦在此就讀，更彰顯203小學深厚的教育底蘊與長遠影響力。本次賀歲活動由志願者Jeffrey Liu全程攝影，細緻捕捉舞台上每一刻動人瞬間。他透過鏡頭紀錄孩子們傳承文化、迎接新春的珍貴時刻，也為學校歷史再添溫暖篇章。

今年匯演內容豐富多彩，共包含八項節目： 象徵中華文化的傳統舞獅、京劇花旦與駿馬奔騰舞蹈、韓國傳統大鼓、扇子舞與跆拳道表演。美術社團學生則透過生肖故事，講述並展示創作畫作。全體學生更以中文與韓文合唱新年歌曲，營造熱鬧溫馨的節慶氛圍，充分展現多元文化融合的校園特色，也讓不同族裔家庭在共同欣賞表演的過程中，增進理解與交流。

上述活動當天共安排四場演出，分別於上午8時40分、9時30分、10時30分及11時30分舉行，不同年級家長依時段入場觀賞，但各場節目內容一致，確保全校師生與家庭皆能完整參與。現場掌聲與歡呼聲此起彼落，孩子們在舞台上自信投入的表現，不僅展現長時間排練的成果，也體現學校對藝術教育與文化傳承的重視。學區總監及多位民選官員亦到場共襄盛舉，共同見證校園文化傳承的重要時刻。

203小學位於亞裔人口比例甚高的貝賽社區，學生族群以華裔與韓裔為主，同時也有來自西裔與非裔家庭的學生參與演出與觀禮，在歡慶新春之餘，同時促進族群交流與文化理解。疫情期間，學校曾透過線上影片與手工教學延續節慶傳統。近年全面恢復實體演出後，學生表現更加成熟有自信，社區參與度亦持續提升，展現優質教育成果與深厚凝聚力。

農曆新年活動圓滿落幕，家長志願者共同合影留念。
農曆新年活動圓滿落幕，家長志願者共同合影留念。

韓裔 學區 華裔

