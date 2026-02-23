鄒哲銘醫學博士引領微創美容整形與手部外科新標準

鄒哲銘醫學博士秉持專業與精準的結合的醫技，引領微創美容整形與手部外科，設診法拉盛Colden Street，方便僑胞就醫。

在現代醫學高度專業化與精細化的發展趨勢下，能同時在美容整形與手部外科兩大領域深耕近四十年的專科醫師並不多見。鄒哲銘醫學博士（WILSON CHAU, M.D.）憑藉嚴謹的專科訓練背景、長期臨床實踐與微創技術創新，在紐約醫療界建立起兼具學術權威與臨床成果的專業聲譽。

鄒醫生為 American Society of Plastic Surgeons 正式會員，並通過 American Board of Plastic Surgery 專科認證。該認證代表醫師須完成嚴格外科訓練與專業考核，符合美國整形外科最高專業標準。同時，鄒醫生現任 NewYork-Presbyterian Queens 主治醫師，依託大型教學醫院體系之臨床資源與品質監管制度，確保每一項醫療決策皆符合循證醫學原則與安全規範。

鄒醫生表示隨著醫療科技進步，微創手術已成為外科發展的重要方向。鄒醫生多年來專注於微創技術的臨床應用，強調：創傷最小化、精準解剖定位、恢復期縮短、疤痕控制優化、功能與美觀並重。微創理念就是以科學降低創傷，以技術提升品質。多項手術可於診所內在局部麻醉下完成，減少全身麻醉風險與術後負擔，同時維持嚴格無菌操作標準與安全監測流程。此種醫療模式不僅提升效率，更顯示醫師對手術精準度與技術成熟度的高度自信。此外，鄒醫生診所提供遠端醫療（Telehealth）評估與術後追蹤服務，使醫療管理更具連續性與完整性，符合現代整合醫療發展方向。

鄒醫生指出，美容整形的核心並非單一部位改變，而是全身比例、面部結構與動態表情之整體協調；比例、結構與自然動態的整體設計。手術規劃前，鄒醫生均進行完整臨床評估與多次專業溝通，確保醫療決策建立在解剖基礎與個人條件之上。在整形手術方面:

1.胸部整形:針對胸型比例、組織厚度與身形結構進行整體分析，設計符合個人比例之隆胸或胸型調整方案。鄒醫生特別強調自然外觀與長期穩定性，並以精細手術技術降低疤痕可見度，使術後效果在靜態與動態下皆呈現自然平衡。

2.眼瞼整形與眼周年輕化:亞洲人眼部結構在皮膚厚度、脂肪分布與提眼肌功能方面具有獨特差異。鄒醫生早期即針對相關解剖特點進行深入研究，並將精細解剖概念應用於臨床設計。透過客製化雙眼皮設計、上眼瞼鬆弛矯正與眼袋處理，改善視覺功能與外觀老化問題，同時維持自然表情與肌肉動態協調。

3.腹部整形（Abdominoplasty）:對於產後腹壁鬆弛、快速減重 後皮膚下垂或腹直肌分離患者，鄒醫生採用結構重建理念，透過腹壁肌肉收緊與多餘組織移除，改善腹部突出與輪廓不均。手術規劃著重於比例、對稱與疤痕位置隱蔽性，使重塑效果兼具美觀與結構穩定。

而手部外科專科：鄒醫生解說表示，手部由高度複雜的神經、肌腱、血管與骨骼結構組成，任何微小誤差皆可能影響功能。鄒醫生在手部外科領域累積豐富臨床經驗，專精治療：手部創傷與骨折、手麻與神經壓迫、彈指（扳機指）、腕管綜合症、腱鞘炎、手部腫瘤 與發炎性疾病等。這些都可透過微創鬆解與精準定位技術，減少組織破壞並縮短復原期。如最常見的彈指微創手術，多數術後快則翌日內即可恢復基本清潔與活動；腕管綜合症微創手術通常三日內可恢復簡單手部動作。

鄒醫生診所設備先進完備，手術於診所完成，採局部麻醉，降低麻醉相關風險，並提升術後恢復效率。鄒哲銘醫學博士精通國語、粵語與英語，循證醫學與人本溝通並重，能以專業術語與淺白語言雙向說明醫療風險、術式選擇與預期結果，確保患者在充分理解基礎上做出決策，並在其診的大型醫院體系支持下，結合標準化流程與個人化醫療規劃，建立兼具科學嚴謹與人文關懷的醫療模式。

鄒醫生表示：「醫療的本質，在於安全與責任；美容的價值，在於自然與自信。兩者必須建立在專業與誠信之上。」診所地址：42-31 Colden St, Suite 203, Flushing, NY 預約電話：(718) 661-3100；接受一般醫療保險 。