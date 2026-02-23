我的頻道

紐約訊
02月23日（週一）:

●AARP基金會報稅支援說明會

Get Tax Help from AARP

Foundation Tax-Aide

02/23, 10am - 2pm

Location: 250-06 Hillside Ave.

https://www.queenslibrary.org/

02月24日（週二）:

●IDNYC 證件更新與預約服務

IDNYC Renewals and Appointments

02/24, 10am - 4pm

Location: 41-17 Main St. Flushing

https://www.queenslibrary.org/

02月25日（週三）

●BHS 第25屆冬季藝術展覽

BHS 25th Annual Winter Art Show

02/25, 10am - 10pm

Location: Bay Terrace Center

https://www.baysidehistorical.org/

02月26日（週四）

●公民防災培訓團隊

Citizen Preparedness Corp

02/26, 3pm – 4pm

Location: 85-12 Main St.Briarwood

https://www.queenslibrary.org/

02月27日（週五）

●RISE UP 強化體能訓練營

RISE UP Circuit Training

02/27, 6pm - 7pm

Location: 158 E 115th St.

https://www.nycgovparks.org/

02月28日（週六）

●Jr. Knicks 10歲以下籃球聯賽

Jr. Knicks Basketball League (10U)

02/28, 10am - 1pm

Location: 131-40 Fowler Ave.

https://www.nycgovparks.org/

03月01日（週日）:

●兒童西洋棋社團

Chess Club for Kids

03/01, 3pm - 4pm

Location: 1637 Central Ave.

https://www.queenslibrary.org/

