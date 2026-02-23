近期活動
02月23日（週一）:
●AARP基金會報稅支援說明會
Get Tax Help from AARP
Foundation Tax-Aide
02/23, 10am - 2pm
Location: 250-06 Hillside Ave.
https://www.queenslibrary.org/
02月24日（週二）:
●IDNYC 證件更新與預約服務
IDNYC Renewals and Appointments
02/24, 10am - 4pm
Location: 41-17 Main St. Flushing
https://www.queenslibrary.org/
02月25日（週三）
●BHS 第25屆冬季藝術展覽
BHS 25th Annual Winter Art Show
02/25, 10am - 10pm
Location: Bay Terrace Center
https://www.baysidehistorical.org/
02月26日（週四）
●公民防災培訓團隊
Citizen Preparedness Corp
02/26, 3pm – 4pm
Location: 85-12 Main St.Briarwood
https://www.queenslibrary.org/
02月27日（週五）
●RISE UP 強化體能訓練營
RISE UP Circuit Training
02/27, 6pm - 7pm
Location: 158 E 115th St.
https://www.nycgovparks.org/
02月28日（週六）
●Jr. Knicks 10歲以下籃球聯賽
Jr. Knicks Basketball League (10U)
02/28, 10am - 1pm
Location: 131-40 Fowler Ave.
https://www.nycgovparks.org/
03月01日（週日）:
●兒童西洋棋社團
Chess Club for Kids
03/01, 3pm - 4pm
Location: 1637 Central Ave.
https://www.queenslibrary.org/
上一則
王鏑參選華埠州眾議員 24日起徵集聯署
下一則