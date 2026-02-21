我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

雲南白藥牙膏 全新英文包裝請認明全美唯一授權總經銷 美國太子行

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

壓力大、睡不好，導致口氣欠佳是現代人的文明病。其實只要選對使用「雲南白藥益生菌牙膏」，從正確刷牙開始，就能有效改善口氣不佳的毛病。「雲南白藥益生菌牙膏」內含以先進技術優選的創新型益生菌，可有效平衡口腔菌群，抑制蛀牙菌，以達到保健牙齦，抑制口腔異味菌並降低蛀牙機率的效果，有助使用者隨時展現自信而又不失誠意的笑容。

對於生活節奏快、壓力大、喜歡吃重口味，又特別容易上火的朋友們，清涼暢快的「雲南白藥薄荷牙膏」絕對是首選，能令使用者每天早上神清氣爽，口氣清新。假如有牙漬、牙菌斑、暗沉等問題，就交給「雲南白藥美白牙膏」。這項專業美白配方能輕鬆分解齒漬、去除牙菌斑，不傷害琺瑯質就能達到潔白牙齒效果，令使用者每次開口都能閃亮又有自信。

全新上市的雲南白葯金口健牙膏具有益優冰檸與益優薄荷二種口味，是以百年傳統中草藥配方佐以「益生菌CPT」，並採用突破性凍晶乾燥技術，以期盡可能保持益生菌活性與有效性，高品質軟性矽磨料和高級潤滑劑的細膩膏體，不只平衡口腔菌群，還能去除異味並維持口氣清新，更能呼吸暢快酷感每一天，自然又健康。

隨著雲南白藥牙膏在美國熱銷，而水貨、假貨也在坊間流竄，魚目混珠，除了功效不得而知外，其成分可能不符合美國FDA食藥管理局等法規，不只影響使用者權益，更可能造成各種潛在的健康安全問題；兼且雲南白藥集團亦已表明，無法對未經授權，不符合各種法規、檢驗的非法進口產品，提供任何質量保證。

美國太子行（Prince of Peace Ent., Inc）是雲南白藥集團唯一授權的全美總經銷，只有包裝盒上清楚印有「US Importer全美總代理美國太子行 Prince of Peace Ent., Inc」才是經過各種檢驗、合法合規的正版授權真品。雲南白藥牙膏全新的海外包裝均以英文為主體，新包裝成分不變，效果卓越。

雲南白藥牙膏在各大華人超市與藥房均有售賣，消費者如有任何疑問，請致電美國太子行查詢，美東(888) 228-5678，美西 (800) 732-2328，或瀏覽網址www.popus.com。

世報陪您半世紀

華人超市 FDA

上一則

暴雪後紐約市狗屎遍地 這些地方是重災區

下一則

松柏之家春節宴 長者玩樂好開心
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

美伊情勢升溫 川普：可能10天內決定是否攻擊伊朗

美伊情勢升溫 川普：可能10天內決定是否攻擊伊朗
涉非法生物實驗室華男 曾放言要擊敗美國侵略者

涉非法生物實驗室華男 曾放言要擊敗美國侵略者
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
路透：促成俄烏協議美國樂觀 歐洲不看好今年實現

路透：促成俄烏協議美國樂觀 歐洲不看好今年實現

熱門新聞

紐約公寓示意圖。（本報檔案照）

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

2026-02-16 11:42
從3月開始，成年人領取糧食券的規定更嚴格。(美聯社)

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

2026-02-13 07:03
去年8月紐約州發生一起觀光巴士翻車事故，如今華裔司機邵斌被捕控罪。(美聯社)

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

2026-02-15 01:29
市長曼達尼在公布2027財年預算案時表示，若州府不同意對高收入者與大型企業加稅，市府將把調高地產稅作為「最後手段」，以維持教育、警消與社福等核心市政服務運作。(美聯社)

紐約市地產稅擬漲9.5% 衝擊300萬戶住宅

2026-02-19 07:18
紐約市府將恢復對未區別有機垃圾和普通垃圾的住宅和建築罰款。(市長辦公室提供)

紐約生存手冊╱垃圾回收堆肥計畫 違規將開罰

2026-02-18 07:14
紐約市長曼達尼17日公布1270億元預算案，並表示若州府未對高收入者或企業加稅，市府或將調升房產稅，以填補數十億元財政缺口。(美聯社)

曼達尼擬大漲房產稅9.5% 盟友也反對「完全不可接受」

2026-02-18 14:21

超人氣

更多 >
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」