開業半世紀的華埠寶榮行食品中心 應節年貨上市送禮自用兩相宜

快訊

紐約訊
寶榮行吳寶淳夫婦（中與左二）與員工力推大批應節年貨，送禮自用兩相宜。
今個2026馬年新春，繼續有寶榮行陪伴大家過肥年！該行現有大批應節年貨上市，包括各種品牌鮑魚系列、金蠔串蠔、髮菜、花膠海參、干貝花菇、蝦米等賀年海味，還有不同的新春優惠產品，送禮自用，入饌進補都適宜。當然也少不了賀年糖果餅乾與堅果，包裝精美，充滿喜氣，是饋贈親友的上乘年禮。

開業近半個世紀的寶榮行，向以優良品質與公道價格取信於街坊與廣大華社，建立起堅實的銷售網絡。該行最為僑胞熟知之一，賣的最好的人氣產品主要集中在名貴藥材與補品方面，包括上等乾燕窩、威斯康辛州花旗蔘、澳洲蠔皇極品鮑魚、大圓鮑片與禿參；南美桂花刺參、墨西哥紅螺頭；日本吉品鮑、北海魷魚、北海道干貝和蠔豉；西非與南美蝴蝶膠、黃花筒膠和不同等級乾鮑魚；美國乾蝦米；特級中國蠔豉、青島干貝、特級羊肚菌、特級生曬蝦乾、明目魚、銀魚乾、中國粉紅蝦皮、大旺菜等。

至於寶榮行經銷的其中一個名牌便是韓國正官庄高麗蔘，有「全球第一人蔘品牌」的美譽。正官庄官網解釋，「正官庄」三個字，其中「正」指的是正統、正宗；「官」指的是官方、政府；「庄」則是經過修飾之意。韓國人蔘公社的高麗紅蔘品牌在國際被稱為「正官庄」。這大致可以譯為「有政府保證的，可信賴的產品，由政府監管的企業生產。」它是高麗蔘的世界代表品牌，以超過一百多年的民族傳統引以為豪。高麗紅蔘被譽為「百草之王」，相比其他等級的人蔘品種，只有高麗蔘擁有超過30多種有保健作用的植物皂苷，以及只存在於高麗蔘中的人蔘皂苷。正官庄種植六年的高麗蔘，其栽培難度比只種植三至四年就收成的其他品種，其功效最超卓顯著，包括提高免疫力、增強記憶力、抗氧化、抗衰老、抗三高、護肝與舒緩壓力等。

行有餘力，為善最樂！寶榮行為表達支持華裔子女接受高等教育，鼓勵他們成為社會菁英棟樑，吳老闆連年贊助大紐約區華人教育基金會，並親臨2025年7月中旬在法拉盛舉行的基金會慶祝廿周年暨頒發獎學金典禮。吳老闆看到華人子弟在基金會的激勵與指引下，各有所成，立足社會，造福人群，感到無比欣喜與安慰。

寶榮行兼營餐館批發，予業者特價優待，門市地址： 49 Elizabeth Street, NY, NY 10013(伊利沙白街，於堅尼路與喜士打街），電話: （212）966-1080/4049、800-732-6744，傳真: （212）966-8590，營業時間： 七天，日間8：30-6時；網址： www.PoWing.com，電郵:  [email protected]，WeChat ID: c2129661080。批發: Po Wing Trading Corp.，地址： 123 Banker Street, Brooklyn, NY 11222，電話：

(718)388-2223、(718)388-2984，傳真: （718）388-2383，電郵: [email protected]

