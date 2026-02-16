致敬華語樂壇傳奇—齊秦《經典在冬季》美國首度巡演3月21日大西洋城Borgata震撼開唱

華語樂壇傳奇歌手齊秦，將於3月21日（星期六）晚上11時，在大西洋城Borgata Event Center舉行《齊秦－經典在冬季》演唱會。

以跨世代的音樂力量，串聯青春、回憶與時代情感—華語樂壇傳奇歌手齊秦，將於3月21日（週六）晚上11時，在大西洋城Borgata Event Center舉行《齊秦－經典在冬季》演唱會。這不僅是一場經典金曲的重現，更是齊秦首次展開美國巡迴的重要一站，將為無數華語樂迷帶來久違而深刻的感動。

齊秦的聲音，是一整個時代的印記。自1980年代以來，他以獨特的嗓音與創作風格，成為華語流行音樂最具代表性的標誌人物之一。從年少不羈到深情沉穩，他的歌聲陪伴無數人走過青春、愛情與人生起伏。

本次《經典在冬季》演唱會，將完整呈現齊秦音樂生涯中的代表作品─搖滾的靈魂呼喊，《狼》、《九個太陽》、《狂流》所迸發的原始力量，唱出年少時的叛逆與激情；青春與愛情的詠嘆，《不讓我的眼淚陪我過夜》、《大約在冬季》、《往事隨風》，讓人重返那些刻骨銘心的歲月；而《懸崖》更以深沉而蒼涼的情感，直擊內心深處的孤獨與思索。

在人生的參悟與沉澱中，《原來的我》、《張三的歌》、《外面的世界》則以平實卻穿透人心的旋律，道出對生命與世界的凝望。每一首歌，都早已成為華語音樂史上的經典篇章；每一句旋律響起，都足以引發全場共鳴與合唱。

齊秦表示：「這次是我第一次到美國做巡迴演出，對我來說意義很特別。很多朋友透過我的歌陪伴他們成長，如今能在異鄉與大家見面，我希望把最真誠的音樂帶給大家。這些歌不只是回憶，它們仍然在我們的生命裡。」

作為大西洋城重要演出場地之一的Borgata Event Center，曾舉辦過眾多國際藝人與大型音樂演出製作。此次齊秦將以最純粹的歌聲與現場樂隊編制，帶領觀眾穿越數十年的時光長河，在冬季的夜晚，重新感受那些熟悉旋律所帶來的溫度與力量。

《經典在冬季》不只是懷舊，而是一場與自己青春對話的音樂旅程。當燈光亮起、前奏響起，那些屬於青春的畫面與情感，將再次被喚醒。

齊秦《經典在冬季》美國首度巡演於3月21日（星期六）晚上11時在大西洋城Borgata Event Center舉行，門票現已公開發售，為免向隅從速購票，詳情請即瀏覽網頁：www.99concerts.com。