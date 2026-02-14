我的頻道

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

54年來堅持品質 安檢保關【法拉盛雞欄】鳯凰雞欄第三代

紐約訊
test
法拉盛雞欄(Flushing Live Poultry)由美東最具規模的鳯凰雞欄第三代華人子弟經營，以供應自家賓州飼養場知名。所有運至法拉盛雞欄的雞禽皆經過檢驗，１００％為顧客的食品安全把關，僑胞可以放心選購。值得一提的是，54年來始終如一，政府農業局的檢驗關關通過，在業界成為美談。

法拉盛雞欄與鳯凰雞欄同慶成立54年，推出會員卡累計買十送一活動。凡皇后區居民訂購滿$40家禽免費送貨，每週六長島區域顧客訂購滿$80家禽免費送貨(限在LIE36出口以下)，電話訂貨通國、台、粵、英語，接受糧食券和信用卡。

雞欄推出的會員卡累計買十送一優惠包括三黃雞，黃毛公雞，大番鴨，臺灣土雞，珍珠雞；累計買10只即送三黃雞一隻。（憑會員卡蓋章，集點十次即可兌換）

成立於1973年的鳯凰雞欄，堅持自由放養，嚴禁使用任何類固醇或抗生素，所有自養活家禽全屬純天然成長。農場放養雞包括中式料理中最受歡迎的紅毛(三黃)走地雞，水鴨，番鴨，鵝 ;進補用的烏骨（竹絲）雞，還有黑毛上雞、蘆花公雞母雞、珍珠雞、老母雞、番鴨、水鴨、鵝、乳鴿、鵪鶉、火雞及兔仔。

傳統上，華人喜歡食雞，且對食材有很高的品味與要求，因此普通超市或炸雞店所出售的雪藏白肉雞未必能對得上僑胞們的胃口，而且都經過泡水處理。大多數僑胞都會購買一些肌肉較結實的「走地雞」來享用。法拉盛雞欄除現代化方法飼養雞隻外，更精選純粹天然的飼料——大豆、麥皮、粟米作為飼料，絕不用荷爾蒙飼料催大雞隻，讓雞隻有足夠空間進行自由活動。其所飼養的三黃走地雞，肉質緊密細緻、皮下脂肪少、雞味濃鬱，絕非一般雞隻可以比，因此深受各大餐館及家庭主婦的喜愛。

法拉盛雞欄地址：131-57 Fowler Ave., Flushing, NY 11355(大學點BP加油站旁)，七天營業，電話：929-200-7788(8am-4pm)。

