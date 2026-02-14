2026新春新花已經上市米王香米慶40週年特價優惠

我的頻道

紐約訊
40年品牌米王新春新花New Crop茉莉香米已經上市促銷中
40年品牌米王新春新花New Crop茉莉香米已經上市促銷中

農曆新年將至，全美資深進口商「和樂公司（Well Luck）」旗下知名品牌，「米王香米（Rice King Hom Mali Jasmine Rice）」新春新花New Crop茉莉香米已經上市，為華人家庭年節餐桌帶來新鮮、正宗的泰國好米。適逢米王香米進入美國市場40週年，和樂公司同步推出新春感恩回饋特價優惠，與消費者及餐飲夥伴一同迎新納福、歡慶里程碑。

和樂公司表示，米王香米嚴選自泰國黃金稻作產區，採用一年一季收成的正宗茉莉香米，並獲得泰國 Hom Mali 皇家認證，象徵其純正產地來源與穩定優良品質。「新花（New Crop）」是指當年度最新收成的稻米, 亦特別結合華人新春「米缸常滿」的吉祥習俗，特地推出的新年應景款式，為節慶餐桌增添好兆頭。

在製程方面，米王香米始終堅持於泰國原產地完成嚴格的篩選與加工，並透過標準化包裝流程，經海運直送至美國市場，最大程度保留稻米原有的天然風味與營養結構，確保消費者能在新春期間品嚐到接近原產地水準的正宗茉莉香米。40年來，米王香米以天然茉莉清香、口感Q彈、品質穩定著稱。消費者無論在家庭或餐飲應用中，皆可輕鬆煮出顆粒分明、口感Q彈的米飯。成飯鬆軟不黏，即使冷卻後仍保持良好風味。深受美國市場家庭消費者與專業餐飲業者信賴，成為許多家庭年節團圓飯及餐廳長期指定用米。

和樂公司指出，米王香米能在美國市場深耕近40年，除了產品品質長期獲得肯定，更有賴消費者與餐飲客戶多年來的支持與信任。為慶祝新春佳節和米王香米40週年，和樂公司於2026年特別推出新春感恩回饋優惠，讓消費者能以更實惠的價格，選購高品質的正宗泰國茉莉香米。相關優惠將於各大商超及餐飲批發指定經銷通路陸續展開，實際內容依各通路公告為準。

米王香米相關負責人表示：「新春新花象徵一年的好開始，而40週年則代表我們對品質與市場的長期承諾。和樂公司將持續秉持初心，把安心、穩定的好米帶給更多家庭與餐飲夥伴，陪伴大家年年共享好味道。」

目前，米王香米新春新花暨40週年慶相關特價優惠已於2026年陸續推出，詳情可洽各大商超及餐飲批發指定經銷商。

泰國 華人

