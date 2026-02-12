我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喝咖啡提神還能防失智？43年研究顯示風險降低約18%

富比世美國250大創新者 馬斯克居首 黃仁勳躋身第5

紐約花卉批發迎新年7天營業情人節玫瑰 新年桃花劍蘭應有盡有

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
桃花是華人用來過春節的「聖誕樹」。
桃花是華人用來過春節的「聖誕樹」。

農曆新年將家居佈置得喜慶艷紅，寓意「花開富貴」，位於法拉盛的紐約花卉中心批發中心根據年俗大量供應桃花，劍蘭、銀柳等象徵吉祥的花卉。歡迎各類商家、餐廳、教會團體或個人前往採購，不限數量，一律批發價。即日起七天營業時間: 6am-6pm

紐約花卉中心準備了大量桃花供應商家和居家，所謂「一樹桃花滿庭春」，一株靚桃花插在廳堂裏，滿樹星紅，掛上節日彩燈並披上綠綢杏帶，確實增添了不少春色。如此喜慶的桃花不但居家喜愛，各大賓館酒樓也都熱衷於用一株大桃花來裝點門庭，桃花儼然成了華人用來過春節的「聖誕樹」。

古代有桃木避邪、桃枝向南最思親之說，桃花也成了人們思念遠方親人的一個寄託。桃花除寓意「花開富貴」外，「紅桃」又與「鴻圖」諧音，還有「大展鴻圖」的寓意，不僅是美好生活的象徵，也是長壽的象徵。對商家來說，桃花寓意花開富貴、宏圖大展；對家庭來說，桃花用以祝願吉祥如意；對青年人來說，桃花可以祈望行桃花運；而春節又恰逢桃花的花期，因而桃花便成為傳統家庭春節插花的首選。

華裔家庭在喜好象徵吉祥的花卉意涵：

桃花——催旺人緣及姻緣，而且「紅桃」取其諧音祝願「大展鴻圖」

百合——百年好合

年桔——取其諧音「吉祥」、「大吉大利」

劍蘭——步步高陞

牡丹——榮華富貴

富貴竹——大富大貴、富貴大足

銀柳——取其諧音「有銀有樓」，寓意金銀滿屋

水仙——幸福快樂

紐約花卉批發中心Utopia Import Flower Wholesale地址：171-10 39th Ave., Flushing, NY 11358（近北方大道和Utopia Parkway），電話：718-886-1190，迎新年增加營業時間：週一至週日，上午6點至下午6點。

春節 法拉盛 華人

上一則

剛花數十億裝修完成 中國業主要賣紐約華爾道夫酒店

下一則

亞總會馬年團拜 贈春聯、大紅春節包
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

41歲男布朗士地鐵站中彈亡 紐約捷運系統今年首見凶殺案

41歲男布朗士地鐵站中彈亡 紐約捷運系統今年首見凶殺案
川普政府撤下石牆紀念碑彩虹旗 引發同志社群抗議

川普政府撤下石牆紀念碑彩虹旗 引發同志社群抗議
帝國大廈馬年櫥窗揭幕 金、紅駿馬奔騰

帝國大廈馬年櫥窗揭幕 金、紅駿馬奔騰
紐約法拉盛路口誤罰爭議 合法右轉罰單將撤銷

紐約法拉盛路口誤罰爭議 合法右轉罰單將撤銷

熱門新聞

兩名居住在皇后區法拉盛的男子涉嫌通過支付非法現金回扣和賄賂，詐騙醫療保險共1億2000萬元，圖為其中一家涉事的老人中心所屬公司Z & W Empire Enterprise Inc.所在地。(取自谷歌地圖)

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

2026-02-10 07:31
紐約布萊恩公園的噴水池結成冰柱。(新華社)

比南極還冷 紐約周日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

2026-02-08 16:12
紐約市近來以電費退款為由的詐騙層出不窮，實則是為了盜取用戶的重要個資。(記者馬璿╱攝影)

假退款索個資 布碌崙華男險遭電費詐騙

2026-02-08 07:11
紐約市與新澤西地區本周末將迎來今年以來最冷的一波寒流。圖為哈德遜河河面上未融的冰層。(歐新社)

入冬最冷 紐約周末體感恐降至華氏零下29度

2026-02-06 19:35
紐約迎來極寒周末，平日人流如織的曼哈頓華埠幾乎不見行人。(受訪者提供)

紐約迎20年來最冷周末 預計本周開始回暖

2026-02-09 07:12
法拉盛凱辛納大道與三福大道路口近期因交通攝影機誤開罰單引發駕駛混亂，市議員黃敏儀表示，因合法右轉而被開出的罰單將全數撤銷。(本報檔案照)

紐約法拉盛路口誤罰爭議 合法右轉罰單將撤銷

2026-02-11 07:23

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃