駿馬迎春 法拉盛皮草名店春節特賣義大利綿羊皮、北美貂皮超低價回饋 數量有限

紐約皮草公司使用的皮草原料來自北美和北歐，有普通貂皮、黑貂皮、海狸和栗鼠等， 採用歐洲的皮革技術和義大利的染色技術，做工及品質上乘。
紐約皮草公司使用的皮草原料來自北美和北歐，有普通貂皮、黑貂皮、海狸和栗鼠等， 採用歐洲的皮革技術和義大利的染色技術，做工及品質上乘。

隨著農曆馬年春節即將到來，位於法拉盛緬街時代商場內的「紐約皮衣皮草公司」，特別推出年度最受矚目的馬年春節皮草特賣會，主打「工廠直銷、無中間商剝削」，讓消費者能以極為親民的價格，購買到高品質義大利與北美進口皮草精品。北美、北歐產貂絨貂皮大衣（香港製造），原價高達4,000元，本次春節特賣399元起/件。

業者表示，本次展銷為回饋華人社區多年支持，特別於春節檔期推出全場超低折扣，所有商品皆由原廠直供，省去中間層層成本，因此售價「絕對實惠低廉」，多項商品價格甚至不到原價三分之一。

此次展售最大亮點之一為多款義大利綿羊皮休閒皮衣，原價465元，特價只要89元/件，深受年輕族群與上班族喜愛。名牌義大利綿羊皮女士皮衣原價499元，春節特價199元/件；名牌義大利綿羊皮男士皮衣原價456元，現價只要188元/件。款式新穎、剪裁修身，適合日常穿搭與節慶聚會，成為現場詢問度最高商品之一。

還有新款貂皮披肩、貂皮背心、貂皮帽子、皮包等超過500件樣品，原價599元起，現價138元起/件；貂皮圍巾更祭出38元起/件的驚喜價，適合自用或作為新年送禮。

此外，開絲米羊絨大衣原價380至880元，特價138元起/件，兼具保暖、質感與時尚風格，成為不少顧客的新年首選。

業者指出，本次展銷商品具備以下特色：

全場皆為2026年新款皮草樣衣

最新韓版尼克貂皮大衣：外層義大利面料，內裡可拆卸北美貂皮

多款專為東方女性身形設計：三分袖、五分袖、七分袖與披肩式剪裁

色彩亮麗、線條年輕，從傳統優雅到前衛時尚一次到位

由於款式與尺寸數量有限，先到先選。

紐約皮衣皮草公司法拉盛門巿: 法拉盛緬街時代商場內37-02 Main St, Flushing, NY, 電話: 917-792-1188

網站：www.vovusa.com

紐約皮草公司使用的皮草原料來自北美和北歐，有普通貂皮、黑貂皮、海狸和栗鼠等， 採用歐洲的皮革技術和義大利的染色技術，做工及品質上乘。

義大利 春節 法拉盛

