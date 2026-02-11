我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

盆滿砵滿團豐年敦城團年飯、發財春宴、盤菜

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
「敦城海鮮酒家」一年一度的新春菜餚已準備好，團年飯、發財春宴、盤菜，歡迎大家預訂
「敦城海鮮酒家」一年一度的新春菜餚已準備好，團年飯、發財春宴、盤菜，歡迎大家預訂

法拉盛首選粵菜食府「敦城海鮮酒家」(Asian Jewels Seafood Restaurant)每年都推出豐盛的團年飯、發財春宴、盤菜套餐，是許多華裔家庭的過年首選。同時有「撈生」，賀年傳統糕點，堂食或家中享受佳宜。強烈建議大家提前預訂。

今年的團年飯和發財春宴重頭戲，敦城推出以下套餐:「金玉滿堂」套餐，十位用，每桌$798.00，菜式包括：四喜大拼盤，核桃沙汁蝦球，北京片皮鴨（一隻），?柱海皇羹，發財金錢好市，敦城脆皮炸子雞，薑蔥炒雙龍，清蒸游水銀鰽魚，金鑲銀炒飯，香燒伊麵，合時鮮果，精美甜品。

「迎春接福」套餐，十位用，每桌$898.00，菜式包括：鴻運五福大拼盤，碧綠燒汁澳洲和牛粒，翡翠炒蚌，蟹肉海皇羹，發財好市伴翡翠參，敦城脆皮炸子雞，薑蔥炒雙龍，清蒸游水銀鰽魚，金鑲銀炒飯，香燒伊麵，合時鮮果，精美甜品。

「大展鴻圖」套餐，十位用，每桌$998.00，菜式包括：鴻運大拼盤，翡翠金片珊瑚蚌，碧綠燒汁澳洲和牛粒，鮑參四寶羹，發財金錢好市伴原隻鮑魚，金瑤扒時蔬，敦城蒜香脆皮雞，薑蔥炒雙龍，清蒸游水銀鰽魚，金鑲銀炒飯，香菇伊麵，合時鮮果，精美甜品。

金神的盆菜亦大受歡迎。今年「敦城海鮮酒家」還是推二款盆菜，第一款是「四季平安盆菜」，有海參、火鴨、豬手、蓮藕、蘿蔔、蠔豉、蔥油雞、魚蛋、浮皮、大白菜、角肚、有頭蝦、冬菇、枝竹、西蘭花等食材，五人份$288、十人份$368。第二款是「合家歡樂盆菜」，有原只鮑魚、海參、豬手、蓮藕、蘿蔔、海參、乾瑤柱、魚蛋、 浮皮、大白菜、魚肚、有頭蝦、冬菇、枝竹和西蘭花等食材，五人份$358、十人份$488。這二款盆菜份量都很足，堂食外賣均可，但需提前一天預訂。

敦城同時推出「鴻運三文魚生撈生」，有風生水起之意。10人份$298，讓大家在新的一年事業風生水起。

開業20年以來，由著名港式粵菜名廚率領的團隊將敦城打造成法拉盛甚至大紐約地區首屈一指的粵菜食府，無論是大宴小菜或是港式飲茶美點，均出品精緻、在法拉盛家喻戶曉，在全紐約遠近馳名。敦城海鮮酒家營業時間：星期一至五，上午十時至晚上十一時；星期六、日上午九時至晚上十一時。早午茶市。地址：133-30 39TH AVE, FLUSHING, NY 11354，電話：1-718-359-8600/8603，有免費大型停車場。網站:www.asianjewelsny.com。

法拉盛 西蘭花 澳洲

上一則

戴加多退選 民主黨內無人挑戰霍楚

下一則

台灣文學講座 作家賴香吟紐約談生態、白色恐怖
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美東淡江大學校友會 「身・心・靈」講座教放鬆

美東淡江大學校友會 「身・心・靈」講座教放鬆
川渝同鄉會虎年春節晚會 逾500人聯歡

川渝同鄉會虎年春節晚會 逾500人聯歡
啟揚文化中心攜手法拉盛市政廳 打造沉浸式傳統農曆新年廟會

啟揚文化中心攜手法拉盛市政廳 打造沉浸式傳統農曆新年廟會

熱門新聞

兩名居住在皇后區法拉盛的男子涉嫌通過支付非法現金回扣和賄賂，詐騙醫療保險共1億2000萬元，圖為其中一家涉事的老人中心所屬公司Z & W Empire Enterprise Inc.所在地。(取自谷歌地圖)

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

2026-02-10 07:31
紐約布萊恩公園的噴水池結成冰柱。(新華社)

比南極還冷 紐約周日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

2026-02-08 16:12
因多年協助清洗毒品販運所得巨額資金，一名居住於紐約皇后區的華裔女子近日在聯邦法院被判處兩年有期徒刑。示意圖。（美聯社）

藉買機票助毒販洗錢逾2000萬 法拉盛華人會計判刑兩年

2026-02-03 13:44
紐約市近來以電費退款為由的詐騙層出不窮，實則是為了盜取用戶的重要個資。(記者馬璿╱攝影)

假退款索個資 布碌崙華男險遭電費詐騙

2026-02-08 07:11
紐約市與新澤西地區本周末將迎來今年以來最冷的一波寒流。圖為哈德遜河河面上未融的冰層。(歐新社)

入冬最冷 紐約周末體感恐降至華氏零下29度

2026-02-06 19:35
紐約迎來極寒周末，平日人流如織的曼哈頓華埠幾乎不見行人。(受訪者提供)

紐約迎20年來最冷周末 預計本周開始回暖

2026-02-09 07:12

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返