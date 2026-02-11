盆滿砵滿團豐年敦城團年飯、發財春宴、盤菜

「敦城海鮮酒家」一年一度的新春菜餚已準備好，團年飯、發財春宴、盤菜，歡迎大家預訂

法拉盛 首選粵菜食府「敦城海鮮酒家」(Asian Jewels Seafood Restaurant)每年都推出豐盛的團年飯、發財春宴、盤菜套餐，是許多華裔家庭的過年首選。同時有「撈生」，賀年傳統糕點，堂食或家中享受佳宜。強烈建議大家提前預訂。

今年的團年飯和發財春宴重頭戲，敦城推出以下套餐:「金玉滿堂」套餐，十位用，每桌$798.00，菜式包括：四喜大拼盤，核桃沙汁蝦球，北京片皮鴨（一隻），?柱海皇羹，發財金錢好市，敦城脆皮炸子雞，薑蔥炒雙龍，清蒸游水銀鰽魚，金鑲銀炒飯，香燒伊麵，合時鮮果，精美甜品。

「迎春接福」套餐，十位用，每桌$898.00，菜式包括：鴻運五福大拼盤，碧綠燒汁澳洲 和牛粒，翡翠炒蚌，蟹肉海皇羹，發財好市伴翡翠參，敦城脆皮炸子雞，薑蔥炒雙龍，清蒸游水銀鰽魚，金鑲銀炒飯，香燒伊麵，合時鮮果，精美甜品。

「大展鴻圖」套餐，十位用，每桌$998.00，菜式包括：鴻運大拼盤，翡翠金片珊瑚蚌，碧綠燒汁澳洲和牛粒，鮑參四寶羹，發財金錢好市伴原隻鮑魚，金瑤扒時蔬，敦城蒜香脆皮雞，薑蔥炒雙龍，清蒸游水銀鰽魚，金鑲銀炒飯，香菇伊麵，合時鮮果，精美甜品。

金神的盆菜亦大受歡迎。今年「敦城海鮮酒家」還是推二款盆菜，第一款是「四季平安盆菜」，有海參、火鴨、豬手、蓮藕、蘿蔔、蠔豉、蔥油雞、魚蛋、浮皮、大白菜、角肚、有頭蝦、冬菇、枝竹、西蘭花 等食材，五人份$288、十人份$368。第二款是「合家歡樂盆菜」，有原只鮑魚、海參、豬手、蓮藕、蘿蔔、海參、乾瑤柱、魚蛋、 浮皮、大白菜、魚肚、有頭蝦、冬菇、枝竹和西蘭花等食材，五人份$358、十人份$488。這二款盆菜份量都很足，堂食外賣均可，但需提前一天預訂。

敦城同時推出「鴻運三文魚生撈生」，有風生水起之意。10人份$298，讓大家在新的一年事業風生水起。

開業20年以來，由著名港式粵菜名廚率領的團隊將敦城打造成法拉盛甚至大紐約地區首屈一指的粵菜食府，無論是大宴小菜或是港式飲茶美點，均出品精緻、在法拉盛家喻戶曉，在全紐約遠近馳名。敦城海鮮酒家營業時間：星期一至五，上午十時至晚上十一時；星期六、日上午九時至晚上十一時。早午茶市。地址：133-30 39TH AVE, FLUSHING, NY 11354，電話：1-718-359-8600/8603，有免費大型停車場。網站:www.asianjewelsny.com。