順安堂中藥店45周年感恩回饋 特備300磅深海野生海參迎接春節

紐約訊
海參作為年菜，不僅美味，更承載著美好祝願，烹調時用心處理，搭配其他吉祥食材，就能做出一道體面又滋補的團圓佳餚。
• 45年老字號順安堂，舉辧感恩回饋，特備300磅深海野生海參優惠僑胞，春節年菜中的海參是珍貴的滋補食材，海參被視為「百補之首」，含有豐富營養，年菜中常與紅燒肉、冬菇等搭配，寓意著新的一年紅紅火火、大展宏圖。也是年節送禮的最佳滋補佳品。

深海野生海參是珍貴滋補品，富含蛋白質、精氨酸，有助補腎、增強免疫力、抗疲勞、延緩衰老，是高蛋白低脂肪食物。

春節年菜中的海參是珍貴的滋補食材，象徵吉祥寓意的菜餚，做法多樣，經典的包括用薑蒜爆香後加入海參、冬菇和西蘭花燜煮的**蠔油海參**，或搭配紅燒肉的濃郁菜式，烹調時需注意先將海參泡發好，再用薑蔥去腥，最後勾芡增添風味，是年節餐桌上提升檔次和寓意的好選擇。

順安堂提供的專業中醫養生諮詢服務，依據不同年齡、體質、季節變化與生活習慣，由經驗豐富的藥師協助抓藥調配，「一人一方」客製化服務，深受顧客好評。不少老顧客表示，順安堂從父母輩吃到下一代，藥材品質始終如一，價錢公道合理，是社區中最值得信賴的中藥行。順安堂中藥亦為臺灣「順天堂」科學中藥之正式代理商，引進國際級現代化製藥技術與嚴格品質管控的濃縮中藥產品，結合傳統中醫理論與現代科學研發，讓中藥服用更安全、更精準、更便利。

紐約順安堂中藥行地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11355（法拉盛羅斯福路135-24號）喜來登酒店對面，電話：718-445-2252，傳真：718-445-9358。

春節 西蘭花 法拉盛

