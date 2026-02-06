大紐約基督教青年會（YMCA）法拉盛分會開放2026年夏令營報名 提前報名可享早鳥優惠並提供延長託管時段

大紐約基督教青年會2026夏令營正式開始報名。

大紐約基督教青年會（YMCA）法拉盛 分會日前宣布，正式開放2026年暑期夏令營報名，為社區家庭提供提早規劃暑期安排的機會，並推出多項提前報名優惠。

主辦方表示，凡於2026年4月18日前一次性付清夏令營費用的家庭，可享10%的早鳥折扣；此外，首名兒童按原價報名後，其兄弟姐妹可再享10%折扣（相關優惠不可合併使用）。大紐約基督教青年會（YMCA）會員報名則自動適用會員價格，為家庭提供更多費用節省。

2026年夏令營將於6月29日至8月21日舉行，共分為四個兩週營期：第一期是6月29日至7月10日，第二期是7月13日至7月24日，第三期：是7月27日至8月7日，第四期是8月10日至8月21日。營隊將於7月3日（週五）因美國獨立日假期停營一天。

營隊每日標準時間為上午9時至下午5時，另提供延長託管服務，時間為上午8時至9時及下午5時至6時，方便雙職家庭及需通勤的家長安排接送。

法拉盛分會根據不同年齡與興趣設計多元營隊項目，包括：傳統夏令營（6至11歲）：涵蓋體育活動、藝術手作、科學探索、主題日及社交情緒能力培養，並提供游泳教學。幼兒營（4至5歲）：專為2026年9月即將入學的幼兒設計，課程結合體能訓練、基礎識字、科學、藝術及游泳教學，協助兒童為學前階段做好準備。游泳營（7至11歲）：在一般營隊活動基礎上，加強水上訓練，依兒童能力分級教學，強化水上安全意識與自信心。青少年營（12至15歲）：透過藝術、體育、科學及專案式學習，培養領導力、自信心與同儕合作能力。

大紐約基督教青年會（YMCA）表示，夏令營不僅提供豐富活動體驗，更重視兒童的人際互動與長期成長。該機構擁有數十年營隊經驗，課程設計以關懷、誠實、尊重與責任為核心價值。所有營隊均獲得紐約市 衛生局許可，並遵循美國夏令營協會的安全與專業標準。

家長可透過線上系統報名，每期營隊需繳交訂金確認名額，亦可前往法拉盛分會現場辦理。主辦方提醒，部分熱門營期名額有限，建議家庭儘早規劃並完成報名，以把握早鳥優惠。報名網址是ymcanyc.org/flushing 地址是紐約州 法拉盛北大道138-46號（NY 11354），電郵地址是[email protected]