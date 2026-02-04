我的頻道

立春養生首重養肝 中醫授「綠、酸、辛」吃法健康一整年

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

環亞會計稅務 提醒報稅注意事項

紐約訊
服務社區超過30年的環亞會計稅務中心，提供全美50州的個人及公司行號提供全方位的稅務服務。
環亞會計稅務服務社區多年，於法拉盛及長島大頸設有辦公室，提供最快捷便利的專業七天營業的全方位會計稅務服務。環亞會計稅務專精個人家庭報稅、公司會計稅務、公司成立、商業牌照、地保公證、50州E-file及申請ITIN個人報稅號碼（非美國居民但有報稅要求的人士，美國國稅局專設之號碼）等服務，為每位元客戶提供合法、完整的報稅及相關諮詢，該公司還提供快捷申請稅號，免郵寄護照等，持世報廣告和收到郵寄明信片提醒報稅需知的客戶，皆享有$5優待。歡迎舊雨新知，前往洽詢稅務相關服務。

環亞會計稅務中心可為全美50州的客戶報稅，業務廣泛遍及貿易、餐飲、營業、專業化/非營利組織等，包括：成立獨資公司、合夥人公司及有限公司、領取餐館/酒牌等商業牌照、設立會計制度、選擇商務軟體、提呈財務報表、審計報告、辦理公司所得稅/薪資稅和營業稅、受理公司買賣/變更/解散、為公司/餐館/衣廠/洗衣店報稅和退稅等。在個人家庭服務方面，該公司專長設計家庭省稅計畫，包括房屋買賣、子女教育、投資等。服務社區超過30年的“環亞會計稅務”，自前年喬遷至友聯街39-17號新址，除了提供更加優雅舒適的環境位為一樓，免爬樓梯之累，讓新老客戶皆能享受到更周到的全方位稅務服務。

該稅務服務專員特別提醒華人僑胞，為方便快捷報稅，報稅時應備好以下文件：家庭全部成員的名字、生日、社會安全號或稅號以及家庭住址；薪水單，如W2或1099表，也可選擇報現金；銀行利息單、紅利、股票、房屋買賣、房屋貸款、退休帳戶、托兒、捐款、大學學費等。如有下列資料也一起帶來：工作方面減項及支出、IRA、租金收入、失業金、州退款等。擁有將近30年專業經驗、服務多元化的環亞會計稅務，至今擁有數千名新老客戶，深得華人朋友的信賴。環亞會計稅務中心的工作團隊經驗豐富，對每年最新的稅務資訊掌握全面，充分瞭解社區華人的需求，每單業務都認真細緻地對待。該公司特別擅長處理公司/個人稅務、迅速快捷的公司成立申請、合法免稅減稅等，公司會計人員與客人面對面溝通並瞭解情況及解釋相關條文，讓客戶清楚自己的權益，減少被稅務局查稅的幾率。

讀者如有任何會計稅務相關問題，歡迎洽詢環亞會計稅務公司(Liberty Accounting Services Inc)，網站Libertyaccountingservices.us 環亞會計稅務地址：法拉盛 39-17 Union St. Flushing，NY 11354；長島大頸 28 Middle Neck Road, Great Neck, NY 11021。電話：718-358-5800。

報稅 華人 長島

