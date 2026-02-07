綠卡不再等於「安全上岸」紐約角聲入籍班 專業準備成為必要條件

進入2026年，美國移民 政策持續收緊，入籍審查已不再只是形式性的行政程序，而逐漸演變為一場對移民過往背景的「全面盤點」。對數百萬持有永久居留權、準備申請入籍的移民而言，原本象徵人生里程碑的宣誓儀式，如今卻可能成為重新檢視風險的關鍵關卡。

近年來，美國國土安全部（DHS）在川普政府時期所奠定的執法方向持續發酵，移民局（USCIS）對入籍案件的審查標準明顯提高。值得注意的是，相關依據並非新法，而是長期存在於《移民與國籍法》（INA）中的既有條文，只是過去執行相對寬鬆，如今則被全面啟動。

過往普遍認為，只要合法取得綠卡 並安分生活多年，入籍只是時間問題。然而，現行政策已打破此一迷思。USCIS 將入籍申請視為重新檢驗「永久居留取得合法性」的重要契機，審查範圍可回溯至數十年前。

無論是婚姻移民、庇護申請或職業移民，只要當年文件被質疑存在不實或誤導，即便申請人已持綠卡多年，仍可能面臨入籍遭拒，甚至啟動撤銷永久居留與遞解出境程序。這類「回溯審查」使入籍申請本身成為高度敏感的法律行為。

另一項關鍵轉變，在於對「良好道德品行」的解釋。過去主要以是否涉及重大刑案作為判斷基準，如今則採取更為整體性的評估方式。

稅務紀錄、福利使用情況、酒駕紀錄，甚至資產申報一致性，皆可能成為審查重點。即使未構成刑事犯罪，只要被認定違反誠信或社會責任，也可能影響入籍資格。這種高度依賴官員裁量的審查模式，無形中提高了申請門檻。

此外，居住與忠誠度審查趨嚴，在全球化背景下，許多移民因工作或家庭因素頻繁往返海外，但現行政策對「連續居住」的認定明顯趨嚴。離境超過六個月即可能被推定中斷居留，申請人需提出充分證據證明未放棄美國為主要居住地。

此外，任何填表錯誤、紀錄遺漏或不一致，都可能被視為虛假陳述。尤其涉及選舉投票或誤稱美國公民 身分的案例，依法屬於永久性禁止入籍事項，風險極高。

觀察其背景，政策背後的執法邏輯可歸納三大因素。首先，USCIS 的角色由服務導向轉為執法導向，入籍審查被納入國家安全與法治完整性的框架。其次，政府強調「嚴格依法行政」，透過全面執行既有法律條文，而非修法，達到實質限縮移民的效果。第三，科技與跨部門資料整合，使申請人過往紀錄更透明，資訊不對稱大幅降低。

整體而言，2026年的美國入籍環境已進入高風險、高審查時代。對有意申請者而言，完整檢視自身移民歷史、確保稅務與法律紀錄一致，並在必要時尋求專業法律協助，已非選項，而是基本配備。

美國公民身分被重新定義為一種需以高度合規換取的資格。在制度趨嚴的現實下，唯有正視風險、做好準備，才能在這道愈發狹窄的入籍之門前，穩健前行。

