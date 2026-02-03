澤塔特許公立小學 法拉盛校區2/3晚上6時 舉辦線上說明會

管理媲美私校，完全免費 1:15師生比例的澤塔特許公立小學，法拉盛校區，現正招生中。

擁有11所學校的澤塔特許公立學校 (Zeta Charter Schools)，即將在法拉盛 開設其紐約新學校，目前招收今年入學Ｋ年級與一年級的學生，該校依法規採取抽籤方式入學。首輪抽籤將於四月截止，目前報名正如火如荼進行中，該校呼籲家長們抓緊時間參加。為方便家長系統性瞭解學校情況，該校將於今日(3日)晚上6時舉辦一場線上說明會(Virtual Info Session)，介紹學校背景以及招生流程等，鼓勵家長們踴躍報名。

澤塔特許公立學校八年前在曼哈頓設立首間校區後，以其嚴謹的教學管理，活潑的學習方式，以及豐富的課程，讓該校學生們擁有傑出的表現。根據2024-2025學年的州考成績，數學考試中，澤塔特許公立學校有高達95%的學生成績達標，相較之下，紐約州 其他學校的學生成績達標的比例僅55%。而英語語言藝術科目中，該校也同樣有92%的學生成績達標，遠優於紐約州的53%。由於澤塔特許公立學校的優異表現，越來越多社區樂見該校在自家附近設立校區，以期服務更多家庭。有鑒於此澤塔特許公立學校在法拉盛市中心設立新校所，目的在於將高質量的教學服務帶至社區，相信對多數華人家庭而言是個不可多得的選擇。

除了紮實的學術課程之外，澤塔特許公立學校還提供有別於一般公立學校的特色課程：包括小提琴課，讓孩子們提早接觸客製化的音樂課程，培養音樂素質。跆拳道課讓學生透過嚴謹的指令，學習尊重師長，並發展健壯的體能。國際西洋棋則讓小朋友透過思考理解如何出奇制勝，在遊戲中訓練大腦。

澤塔特許公立學校與一般的公立學校一樣，遵從市教育局的課程大綱，也同樣毋需支付任何費用即可上學。澤塔特許公立學校除了各種特色課程的安排，其優異的師生比例1:15更是一般公立學校無法項及，尤其目前法拉盛的小學普遍存在著學生數量過多的擁擠問題，澤塔特許公立學校是各位華人家長們的絕佳選擇。

凡是家中今年即將入學Ｋ年級（2021年出生)以及一年級（2020年出生)孩子的家長們，無論身份背景，也不看收入，都可以填寫報名表參加入學抽籤。報名時間有限，四月即將進行首輪抽籤，該校呼籲家長們給孩子們一個擁有高品質學習環境的機會。報名詳情可參網址https://zetaschools.org/zeta-queens-flushing/

為了提供家長們更多資訊，將於今日晚間6時舉辦一場線上招生說明會，可透過此連結報名：https://www.eventbrite.com/e/virtual-zeta-charter-schools-in-flushing-funzy-voucher-included-tickets-1980413873206?aff=oddtdtcreator，活動可依語言偏好選擇聆聽英語場或是中文場。前40名報名的家長可獲得Funzy室內遊樂場一張，先到先得，送完為止。

澤塔特許公立學校法拉盛校區校址：133-50 41st Avenue(原美加補習班Ｍega Academy)，法拉盛圖書館對面巷內，校門口即是小巴站。