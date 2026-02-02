華語天王杜德偉金神開唱 領銜馬年新春慶典

承續多年來深受賓客歡迎的農曆新年傳統，康州金神大賭場將於2026年馬年農曆新春期間隆重舉行一系列慶祝盛典，包括大型華語演唱會與傳統賀歲活動。2月21日和22日，誠邀美東各界賓客與親友齊聚金神，共度喜氣洋洋的新春佳節，迎接新一年好運到來。

作為美東地區規模最大、最具代表性的農曆新年慶祝活動之一，今年金神新春活動不僅將迎來重量級華語歌手登上金神體育館舞台，更精心策劃多項富含中華文化意涵的傳統年俗活動，為賓客打造年味十足的節慶體驗。

新春慶典將以重磅演唱會揭開序幕。華語樂壇指標人物Alex To 杜德偉「Get Up起來」世界巡迴演唱會即將於2月21日星期六晚上11時登陸金神體育館舞台，為美東樂迷帶來一場橫跨年代、重溫青春的音樂旅程。

自2022年《披荊斬棘2》舞台亮眼回歸後，杜德偉以多首經典作品引發全網熱議，掀起一波又一波回憶殺。應歌迷熱烈期待，他於近年正式重啟「Get Up 起來」世界巡演，先後於新加坡 、中國澳門 、上海、湖北荊門、四川成都、浙江湖州、中國台北、江蘇無錫、浙江杭州、福建福州、馬來西亞、美國雷諾、洛杉磯及中國香港等地等多座城市火熱開唱，場場爆滿、口碑不斷。

杜德偉縱橫華語樂壇四十載，被譽為「華語樂壇最早的R&B代表人物」之一，更是首位榮獲Billboard Radio「Icon Awards」肯定的華語歌手。從「情人」、「無心傷害」、「不走」、「天真」等經典情歌，到多首膾炙人口的舞曲與代表作，他的音樂陪伴無數歌迷走過青春歲月。此次金神站演出，勢必為農曆新年增添最熱烈的音樂高潮。

杜德偉「Get Up 起來」世界巡迴演唱會美東站日期：2026年2月21日晚上11時，地點：金神體育館（Mohegan Sun Arena），票價： VIP $238 / $188 / $138 / $88。

演唱會之後，週日2月22日大年初六，中午12時，金神名店街將迎來傳統的財神大派紅包環節。財神爺將親臨現場，向賓客派發象徵財運與福氣的紅包，並與民眾親切合影留念。同時，美國華裔小姐將亮相活動，陪伴賓客共同慶祝新春佳節。

Sun Patio也將舉行醒獅爆竹賀歲活動。金神大賭場管理高層將親自為醒獅點睛，同時賭場在室外亦會燃放新年炮竹驅惡辟邪，迎來新的一年好運到。隨後獅隊還會在賭場各廳及名店街遊行，向店家及客人拜年，為金神注入濃厚年味。

2026 年金神馬年新春慶典將以多元精彩的活動內容，陪伴賓客迎接嶄新的一年。金神大賭場誠摯邀請賓客與家人朋友一同前來，共度喜慶新春，祈願馬年萬事如意、財源廣進。

更多活動具體詳情請瀏覽金神中文網站mohegansun.com/888，小紅書關註@康州金神MoheganSun，微博關註@mohegansun金神，或致電亞洲市場部貴賓免費熱線：1.877.999.9977。

金神大賭場是美國最大、最頂級的娛樂、博彩、餐飲和購物觀光 點之一。金神大賭場 坐落在康涅狄格州東南部風景優美的泰晤士 (Thames River) 河畔，佔地 185 英畝，擁有兩個獨特的賭場，1,600 間豪華酒店客房，兩個世界級水療中心，一個高爾夫球場，70 多家商店、餐廳和酒吧，以及三座屢獲殊榮的娛樂表演場館，包括一個有 10,000 個座位的舞台。更多資訊，請致電 1.888.226.7711 或造訪 mohegansun.com。