我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

紐約「春之聲」中國新年音樂會雙節同慶民樂大師與柴賽獲獎者 中西名曲奏響新春序章

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
第七屆紐約「春之聲」中國新年音樂會雙節同慶，由民樂大師與柴賽獲獎者呈獻中西名曲奏響新春序章，2月14及15日分別在費舍爾表演藝術中心和林肯中心爵士樂中心舉行。
第七屆紐約「春之聲」中國新年音樂會雙節同慶，由民樂大師與柴賽獲獎者呈獻中西名曲奏響新春序章，2月14及15日分別在費舍爾表演藝術中心和林肯中心爵士樂中心舉行。

丙午火馬新春之際，紐約獨具風味的「春之聲」（The Sound of Spring）中國新年音樂會迎來第七屆，將分別於2月14日和15日在巴德學院費舍爾表演藝術中心（Fisher Center at Bard College）和紐約市的林肯中心爵士樂中心玫瑰劇場（Rose Theater, Jazz at Lincoln Center）舉行，連續兩個下午為觀眾帶來高水準、適合舉家同行且充滿愛意的音樂盛會。

蔡金冬將執棒巴德當代樂團（The Orchestra Now），攜手嗩吶大師郭雅志及其得意門生陳曉文、來自中央音樂學院的兩位元曾在柴可夫斯基等國際音樂大賽屢獲殊榮的青年演奏家金智成和羅超文，以及在巴德學院協奏曲比賽中拔得頭籌的琵琶新秀羅曉琰，為紐約觀眾呈現中西音樂的交匯對話，展現濃鬱的節日氣氛和豐富的炫技魅力。

李煥之《春節序曲》以喜慶祥和的氛圍為音樂會奠定基調。羅曉琰將率先登臺帶來王丹紅所作的琵琶協奏曲《雲想·花想》，為情人節週末帶來一抹詩意而唯美的筆觸。作品靈感源自李白的名句「雲想衣裳花想容，春風拂檻露華濃」，用優美旋律及靈動雀躍、跌宕起伏的舞蹈性節奏，勾勒出如訴如泣、娓娓道來的深切情思。隨後聚焦於兩位元來自中央音樂學院的傑出青年演奏家，向紐約展現中國當今頂尖新生代音樂力量的風采。金智成將演繹被公認為圓號文獻中最具挑戰性的作品之一的韋伯《e小調圓號協奏曲》（作品45號）。羅超文則將帶來陳鋼的中國小提琴經典名曲《陽光照耀著塔什庫爾幹》以及波蘭作曲家維尼亞夫斯基的《D大調第一號音樂會波蘭舞曲》（作品4號）。

音樂會下半場的選曲則體現出龍馬精神、萬馬奔騰的壯闊景象，以奔放昂揚的旋律與豐富多彩的管弦樂作品，營造出熱烈歡騰、振奮人心的節日氣氛，表達新年吉祥如意的美好祝願。由張式業編曲、林淼菱管弦樂配器，根據山西民間吹打樂整理而成的《大得勝》，以豪壯宏偉的氣勢表現了人們歡慶勝利的場面。郭雅志與陳曉文組成的雙嗩吶陣容將與巴德當代樂團的樂手們共同帶來此版中西合璧的演繹。黃安倫創作的交響詩《徐悲鴻畫境隨想》曾於2022年在林肯中心首演，在馬年來臨之際，此曲將通過「春之聲」的舞臺再次回歸紐約。該作品靈感之一便來自徐悲鴻創作的奔馬的水墨作品，生動表現了萬馬奔騰的景象。「馬」的形象亦在西方文化中扮演著重要角色，觀眾還將在音樂會中聆聽到瓦格納《尼伯龍根的指環》中的著名選段 《女武神的騎行》，以及奧地利作曲家蘇佩流傳廣泛的代表性作品《輕騎兵序曲》。

本屆「春之聲」繼續開設中國傳統樂器演示，民眾可與民樂專業學生及樂器近距離互動，還有機會獲得新春紅包。活動於每場演出前一小時起在劇場大廳對公眾開放。2026年「春之聲」中國新年音樂會由巴德音樂學院美中音樂研習院攜手中國中央音樂學院主辦。

第七屆「春之聲」中國新年音樂會演奏節目包括﹕李煥之─《春節序曲》、王丹紅 ─ 《雲想·花想》琵琶協奏曲 (刪減版)、韋伯 ─《e小調圓號協奏曲》作品45號、陳鋼 ─ 《陽光照耀著塔什庫爾幹》、維尼亞夫斯基 ─《D大調第一號音樂會波蘭舞曲》作品4號、瓦格納 ─ 《女武神的騎行》選自歌劇《女武神》、傳統曲目 ─《大得勝》山西民間吹打（張式業編曲、林淼菱管弦樂配器）、蘇佩 ─《輕騎兵序曲》、黃安倫 ─ 《徐悲鴻畫境隨想》。指揮蔡金冬聯同羅曉琰/琵琶、金智成/圓號、羅超文/小提琴、郭雅志及陳曉文/嗩吶、以及巴德當代樂團演出。

2月15日(星期日)下午3時（演出前一小時有中國傳統樂器演示及新春活動），林肯中心爵士樂中心玫瑰劇場 Rose Theater, Jazz at Lincoln Center（10 Columbus Circle, New York，商場五樓），票價﹕$25起（學生票$15，用優惠碼），網路購票或致電(212)721-6500，直接前往票房購買可免手續費。訂票網站：barduschinamusic.org/events/spring26

另有2月14日(星期六)下午在巴德學院費舍爾表演藝術中心演出的場次，詳情瀏覽網站：barduschinamusic.org/events/spring-26-bard訂票。

第七屆紐約「春之聲」中國新年音樂會雙節同慶，由民樂大師與柴賽獲獎者呈獻中西名曲奏...
第七屆紐約「春之聲」中國新年音樂會雙節同慶，由民樂大師與柴賽獲獎者呈獻中西名曲奏響新春序章，2月14及15日分別在費舍爾表演藝術中心和林肯中心爵士樂中心舉行。

波蘭 陳曉 爵士樂

上一則

搶單求快、變相減薪...紐約華人騎手：中國模式摧毀身心

下一則

紐約東北同鄉會春宴暨理事就職 900嘉賓齊聚一堂
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

曼哈頓這家法式烘焙坊 糕點美得太犯規

曼哈頓這家法式烘焙坊 糕點美得太犯規
紐約生活成本升速 稱冠全美

紐約生活成本升速 稱冠全美
市府財赤逾120億 曼達尼將加稅富人

市府財赤逾120億 曼達尼將加稅富人
紐約客談／加徵富人稅 曼達尼宜尋求制度突破

紐約客談／加徵富人稅 曼達尼宜尋求制度突破

熱門新聞

紐約中華公所主席朱超然逝世，享年73歲。(記者劉梓祁／攝影)

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

2026-01-29 17:27
康乃爾大學獲得該校1962屆校友達菲爾德(David A. Duffield)累計超過 5億2000萬元的捐贈，該校工程學院也將更名為Cornell David A. Duffield工程學院。圖為該校校園。(記者唐典偉／攝影)

康乃爾大學獲史上最大筆捐贈 工程學院更名David A. Duffield工程學院

2026-01-25 10:29
紐約市本周末將迎來一場極寒冬季風暴，或將帶來十年一遇的大降雪，但學生恐怕難以再享有傳統「雪假」。圖為中央公園。(記者范航瑜╱攝影)

冬季風暴來襲紐約不放「雪假」學生怎麼上課？周日公布

2026-01-23 15:28
冬季風暴為紐約市帶來多達一呎的積雪還未掃清，本周末氣溫再降，體感溫度或低於華氏零度。(記者曹馨元／攝影)

周末再降溫 炸彈氣旋或挾降雪體感破0℉

2026-01-30 12:23
東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

2026-01-25 15:31
紐約市議員黃敏儀參觀Willets Point Commons住宅單位內部，了解不同房型配置。多數戶型配備全新洗衣、烘衣設備，提升住戶居住便利性。（記者許振輝╱攝影）

緊鄰紐約法拉盛可負擔住房 預計4月可入住

2026-01-24 06:15

超人氣

更多 >
換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒
新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘

非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘
喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫