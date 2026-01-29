我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

糊圖也驚艷…劉亦菲北京購物被偶遇 網讚美貌自帶濾鏡

好市多會員這10項福利 易被忽略

關德維心臟血管中心新增心臟電腦斷層掃描儀

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
關德維心臟血管中心新增的心臟電腦斷層掃描儀。
關德維心臟血管中心新增的心臟電腦斷層掃描儀。

關德維心臟血管中心負責人關德維醫師稱，最近該中心新增心臟電腦斷層掃描儀（CT TECHNOLOGY），可提供最全面的心血管疾病管理數據。患者可直接在該中心測試，免去來回奔波到醫院測試的麻煩。

關德維醫師解釋，心臟病是全球人類主要死亡原因之一，而該症所導致的許多嚴重後果，例如心肌梗塞，其實是可以預防的。預防心臟病的關鍵在於早期發現，而冠狀動脈CT血管造影（CCTA）正是當今醫學中最先進、最有效的檢查工具之一。

CCTA是一種無創(傷)性的影像學檢查，利用高速、多層面的CT掃描技術，結合顯影劑，可以獲取冠狀動脈的三維影像。醫師不僅能看到血管腔是否狹窄，還能清楚觀察血管壁中存在的鈣化或非鈣化斑塊。

CCTA在預防心臟病中的價值:

1.  及早發現隱匿斑塊

許多患者在冠狀動脈已有顯著斑塊沉積時，並沒有任何胸痛、胸悶或呼吸困難的症狀。CCTA能夠在無症狀階段及時發現這些隱患，從而在心臟病發作前採取干預措施。

2.  更精準的風險評估

傳統的心臟病風險評估模型主要依據年齡、膽固醇水準、血壓、吸菸史和生活習慣，但這些只能提供「機率性」的推測。CCTA則能直觀顯示動脈中斑塊的數量、型態和分佈情況，讓醫師能對患者的個體風險做出更科學的判斷。

3.  避免不必要的有創(傷)性操作

過去許多患者需要直接接受導管攝影來檢查是否有血管阻塞的現象。如今，CCTA結合AI評估，能夠在無創條件下，提供相當接近甚至更全面的資訊，從而大幅減少有創檢查的比例，降低風險與費用。

4.  快速、高效且令人安心

整個CCTA檢查過程快捷高效，通常在短時間內即可完成。結果不僅能幫助醫師做出科學決策，也能為患者帶來安心感，特別是對有胸痛症狀或強烈家族病史的人而言，正常的CCTA結果就是最好的「定心丸」。

CCTA特別適用於：

•  有胸痛、胸悶或呼吸困難等症狀的人

•  有早發心臟病家族史的患者

•  根據膽固醇、血壓或生活方式，評估為中等風險的人群

•  核醫學、運動平板等其他檢查結果不確定的人

冠狀動脈鈣化指數檢查，又稱「冠狀動脈鈣化掃描」（Coronary Calcium Scan，CAC），是透過電腦斷層掃描（CT scan），在非侵入情況下，測量心臟供應血液的冠狀動脈中鈣質沉積的程度，以評估罹患冠狀動脈疾病（冠心病）的風險。 此檢查可以早期發現「動脈粥狀硬化」的跡象，瞭解血管狹窄程度和位置，幫助醫師診斷心血管疾病，並評估未來發生心肌梗塞的風險，進而制定預防或治療計畫。

冠狀動脈鈣化指數，又稱為 Agatston Score，是透過電腦斷層掃描（CT）得出的數值，用來量化評估心臟冠狀動脈中鈣質沉積的程度，以預測心臟病（冠狀動脈疾病）的風險。得出的分數越高，表示血管中的鈣化越嚴重，預示著動脈硬化和未來發生心臟病發作風險越高。此檢查可以早期發現「動脈粥狀硬化」的跡象，瞭解血管狹窄程度和位置，幫助醫師診斷心血管疾病，並評估未來發生心肌梗塞的風險，進而制定預防或治療方案。

上述儀器檢測範圍包括冠狀動脈鈣化、冠狀動脈 CTA、頸動脈 CTA、上肢血管 CTA、胸主動脈 CTA、腹主動脈 CTA和主動脈-髂動脈及徑流 CTA等。

欲知詳情，請致電或上網預約，網址： http://www.chinatowncardiology.com，電話:  (212)334-3507。關德維心臟血管中心華埠地址：中央街139號307室，電話：212-334-3507（七天開診）；布碌崙地址：5816 Fort Hamilton Parkway,  Unit 2-D，電話：718-686-8838；法拉盛地址：42-35 Main St., Unit 3M, Flushing, NY 11355，電話：718-886-3723。

心臟病 心血管疾病 華埠

上一則

紐約州新制／超速1哩也恐累積至吊照審查 在這處扣分最高

下一則

教師+藝術家 王武劍AI雕塑觸摸虛空
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

研究：吃阿斯匹靈預防心血管疾病 恐有這種風險

研究：吃阿斯匹靈預防心血管疾病 恐有這種風險
長期糖尿病患者 需警惕紅細胞變化損害血管

長期糖尿病患者 需警惕紅細胞變化損害血管
不用鋸胸骨也能救心臟 嘉基達文西心臟手術病患見證重生

不用鋸胸骨也能救心臟 嘉基達文西心臟手術病患見證重生
連日腹瀉、食欲不佳…血鉀失衡心臟恐瞬間亂跳驟停

連日腹瀉、食欲不佳…血鉀失衡心臟恐瞬間亂跳驟停

熱門新聞

紐約地區本周末將再迎暴雪和劇烈降溫天氣。(記者許君達／攝影)

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

2026-01-21 18:31
康乃爾大學獲得該校1962屆校友達菲爾德(David A. Duffield)累計超過 5億2000萬元的捐贈，該校工程學院也將更名為Cornell David A. Duffield工程學院。圖為該校校園。(記者唐典偉／攝影)

康乃爾大學獲史上最大筆捐贈 工程學院更名David A. Duffield工程學院

2026-01-25 10:29
紐約市本周末將迎來一場極寒冬季風暴，或將帶來十年一遇的大降雪，但學生恐怕難以再享有傳統「雪假」。圖為中央公園。(記者范航瑜╱攝影)

冬季風暴來襲紐約不放「雪假」學生怎麼上課？周日公布

2026-01-23 15:28
東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

2026-01-25 15:31
紐約市議員黃敏儀參觀Willets Point Commons住宅單位內部，了解不同房型配置。多數戶型配備全新洗衣、烘衣設備，提升住戶居住便利性。（記者許振輝╱攝影）

緊鄰紐約法拉盛可負擔住房 預計4月可入住

2026-01-24 06:15
本周末雪暴來襲，預計紐約市的降雪量將超過6吋。（本報資料照片／記者張宗智攝影）

暴風雪再襲紐約 周末急凍 降雪量恐達10吋

2026-01-22 01:29

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦