明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

雲南白藥牙膏 全新英文包裝 認明全美唯一授權總經銷 美國太子行

紐約訊
壓力大、睡不好，導致口氣差是現代人的文明病，其實選對牙膏，正確刷牙開始就能有效改善，選用「雲南白藥益生菌牙膏」，以先進技術優選創新型益生菌，有效平衡口腔菌群，能抑制蛀牙菌，以達到保健牙齦，抑制口腔異味菌並降低蛀牙機率的效果，隨時展現自信不失誠意的笑容。節奏快、壓力大、喜歡吃重口味，又特別容易上火的朋友們，清涼暢快的「雲南白藥薄荷牙膏」絕對是首選，每天早上神清氣爽。假如有牙漬、牙菌斑、暗沉等問題，就交給「雲南白藥美白牙膏」，專業美白配方能輕鬆分解齒漬、去除牙菌斑，不傷害琺瑯質就能達到潔白效果，每次開口都能閃亮又自信。

全新上市的雲南白葯金口健牙膏益優冰檸與益優薄荷二種口味，以百年傳統中草藥配方佐以「益生菌CPT」，並採用突破性凍晶乾燥技術以期盡可能保持益生菌活性與有效性，高品質軟性矽磨料和高級潤滑劑的細膩膏體，不只平衡口腔菌群去除異味並維持口氣清新，更是呼吸清新暢快酷感每一天，自然又健康。

隨著雲南白藥牙膏在美國熱銷，而水貨、假貨也在坊間流竄，魚目混珠，除了功效不得而知外，其成分可能不符合美國FDA食藥管理局等法規，不只影響使用者權益，更可能造成各種潛在的健康安全問題；且雲南白藥集團亦已表明，無法對未經授權，不符合各種法規、檢驗的非法進口產品，提供任何質量保證。

美國太子行Prince of Peace Ent., Inc是雲南白藥集團唯一授權的全美總經銷，只有包裝盒上清楚印有「US Importer全美總代理美國太子行 Prince of Peace Ent., Inc」才是經過各種檢驗、合法合規的正版授權真品。

雲南白藥牙膏，全新的海外包裝均以英文為主體，新包裝成分不變效果卓越。

雲南白藥牙膏在各大華人超市與藥房均有售賣，消費者如有任何疑問，請致電美國太子行查詢。美東(888) 228-5678，美西 (800) 732-2328，或瀏覽網址www.popus.com。

紐約市議會新會期啟動 黃敏儀獲任規章委員會臨時主席

南海順德同鄉會 陳秀瓊新任主席
