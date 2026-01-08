美國味全繪畫比賽「包裝新樣貌」 歡迎創意投稿 截稿延期至01/20

歡迎掃描圖中二維碼了解更多活動詳情並投稿，期待您的參與！

專為全美青少年打造的藝術舞臺——「2025美國味全繪畫比賽」邀請您發揮創意！這項由世界日報 及美國味全公司共同舉辦的比賽，以「包裝新樣貌」為主題，邀請18歲及以下的年輕朋友，用畫筆重新想像日常食品包裝的模樣。這是難能可貴的自由表達美感機會，無需複雜的設計背景，只需有繪畫熱情與新奇點子，就可能呈現不俗又亮眼的成績。

參賽方式十分簡單，就是從「豬肉煎餃 」、「上海式豬蝦春捲」、「港式叉燒包」等八款指定味全產品中，或任選一款您喜愛的味全產品作為主題，為它設計一個好看、有趣的新包裝外觀。記得在畫作上標出產品名稱即可。

作品規格為常見的11英吋 x 14英吋直式畫紙，使用彩色筆、鉛筆、水彩、蠟筆等任何您擅長的繪畫工具都可以，歡迎手繪創作。請注意，本次比賽收件截止日期已延長至2026年1月20日，以便讓大家有更充裕的時間準備作品。

為鼓勵參與，比賽主辦方準備了豐富的獎勵：第一名可獲得獎金350美元，另有第二、三、四名及佳作獎，所有獲獎者皆可獲得獎狀或獎牌。

本次主辦方邀請到三位在藝術與設計領域富有經驗的評審，他們將以專業且鼓勵的眼光欣賞每一份作品。評審施德嫻（Te-Sian Shih）是紐約的品牌包裝設計師，她的設計作品曾在紐約市 場上推出，也在倫敦、紐約等多地展出。她經常擔任國際藝術設計比賽的評審，非常期待看到青少年們的創意。另一位評審詹子瑩（Naomi Chan）不僅是活躍於臺美兩地的藝術家與策展人，同時也是擅長繪畫與版畫的美術老師，熱中於發掘年輕人的藝術潛力。她的作品曾登上紐約市的街頭電子看板。

最後要介紹的評審李星瑤（Anais Lee）是台灣藝術家，受大自然啟發，以彩色鉛筆與混合媒材描繪動植物的生命力。她在美國創作二十年，曾與Hallmark、Minted 等國內外品牌與出版社合作。她亦著有暢銷書《色鉛筆的基本》，現專注於藝術創作與繪畫教學，作品融合自然能量與細膩情感。這三位評審們將在技巧的基礎上，以作品的創意與真誠表達作為評審標準，期待發現大家獨特的藝術視角。

有意參賽者，只要在 2026年1月20日 前，掃描圖中二維碼並將作品透過線上表單（網址：https://forms.gle/L1TBBJTgLxSxux578）上傳，或郵寄至指定地址即可正式進入賽事。無論您是初用畫筆還是已有心得，都歡迎投稿。讓我們一起用色彩和線條，為熟悉的包裝換上令人驚喜的新裝！如需更多資訊，請參考活動宣傳圖，或聯絡世界日報活動組，電話：718-746-8889 ext. 213。