我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買氣旺… 長島市商住公寓1295萬元售出 被視為趨勢

NBA／溫班亞瑪缺陣馬刺仍賞溜馬11連敗 卡萊爾執教千勝續卡關

「成人與兒童眼科」專科院士 紀文禮醫師提供全方位的眼科服務

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
紀文禮眼科診所，提供無刀鐳射白內障免開刀矯正近視/散光角膜矯形鏡的最新眼科醫療技術。
紀文禮眼科診所，提供無刀鐳射白內障免開刀矯正近視/散光角膜矯形鏡的最新眼科醫療技術。

超過20年以上的豐富臨床實務經驗的紀文禮醫師(WILLY KY, MD FACS)、知名的「成人與兒童眼科」專科院士，專精矯正近視/散光角膜矯形鏡(CRT)、青光眼、白內障問題。紀醫生有鑑於近年來電子產品的使用量增大，因視力大幅變化前往就診的眼疾者增加，並有白內障的病患年輕化的現象，特提醒僑胞務必定期做全面眼睛檢查，以及時發現眼部病變，並達到預防勝於治療的保健之道。

紀文禮是一位經驗豐富的傑出眼科醫師，擅長成人和兒童眼科護理。 除了獲得American Board of Ophthalmology的認證，在Mount Sinai醫學院深造，獲得醫學博士（MD）學位期間，他的重要研究之一最終為LASIK得到了FDA的批准。在紐約大學醫學院的住院期間，被任命為執行首席住院醫生，紀醫師在華盛頓大學醫學院獲得了兒科眼科和斜視的額外專業知識；同時，除了他的醫學專長，紀醫師還獲得了紐約大學Stern商學院的工商管理碩士學位，並帶領了一個兒童眼部創傷團隊，並參與了教學和指導計畫。證明了他在醫療領域的領導和管理角色的能力；並獲聘為紐約大學醫學院和北岸/LIJ醫院擔任眼科助理教授職位，進一步肯定了他在眼科領域的教育和知識分享的奉獻精神。紀醫師是多個受人尊敬的專業學會的活躍成員，包括美國白內障和屈光手術學會、美國眼科學會和美國兒科眼科和斜視協會等，有超過20年以上，治療白內障、近視/散光矯正（包括飛秒激光、LASIK、PRK、Evo ICL 等）和角膜移植等眼科手術的豐富臨床實務經驗。

紀醫生在華盛頓大學醫學院完成了兒童眼科學和斜視研究，獲得了兒童眼科和斜視獎學金，他的臨床領域包括治療乾眼症、兒童和成人青光眼、白內障手術和兒童眼科疾病、成人/兒童斜視，他的著重項目包括激光視力矯正（鐳射原位層狀角膜塑形術和鐳射屈光角膜切削術）、更高技術的白內障選擇（包括晶鑽調節式人工晶體、Trulign、Restore、多焦點鏡種植體）、隱形眼鏡（包括雙焦和CRT夜間角膜塑形鏡片）。兒童的眼睛需要兒童專業眼科醫生來檢查，一些兒童眼科疾病如弱視，需要盡早治療、跟進，以免造成嚴重的永久視力問題。

紀醫生提醒民眾，全面的眼睛檢查非常重要。對於成人來說，隨著年紀增長，全面的眼睛檢查可以防止延遲治療白內障、青光眼、黃斑病變等原本可治療的疾病；治療不及時會導致不必要的視力缺失以及失明。紀醫生使用最先進的數碼技術，可以檢查、診斷基本所有的眼科疾病，同時還有龐大的專業眼科資訊網，可以在專業領域為病人提供參考。

紀文禮眼科診所專精成人和兒童眼疾，如青光眼、乾眼症、角膜病症、斜視、近視、遠視、散光、成人糖尿病、高血壓眼疾等。除此之外，該診所具備先進的檢測儀器，採用最新的白內障摘除技術、LASIK/PRK視力矯正與CRT角膜塑形鏡，全方位為各界解決眼疾困擾。診所服務人員通曉國、粵、英語，需要的僑胞歡迎致電。預約電話：718-939-2020，地址：37-12 Prince St, Ste. 6A, Flushing, NY 11354（天廣新天地六樓6A室）；診所接受各類保險，無保險者優惠，門診時間為週一至週四、週六（需預約）。

紐約大學 保險 糖尿病

上一則

州府「元旦健行」 州立公園等117景點免停車費

下一則

紐約州去年公共交通運量年增7% 達疫情以來新高
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

OK 鏡成兒童近視管理新主流專家提醒：及早控制高度近視風險不可逆

OK 鏡成兒童近視管理新主流專家提醒：及早控制高度近視風險不可逆
眼睛乾澀就點人工淚液？ 醫師：病症未根治 恐傷害角膜

眼睛乾澀就點人工淚液？ 醫師：病症未根治 恐傷害角膜
長時間滑手機、盯螢幕白內障年輕化 清大教授揭藍光危害

長時間滑手機、盯螢幕白內障年輕化 清大教授揭藍光危害
血糖控制差「眼睛霧茫茫」 最新調查：近3分之2糖友陷視力危機

血糖控制差「眼睛霧茫茫」 最新調查：近3分之2糖友陷視力危機

熱門新聞

華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦丟失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

2025-12-27 01:29
2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
76歲華婦華埠家中身亡，其子涉案於紐約上州被捕；圖為案發地尼克伯克村。(截自蘋果地圖)

曼哈頓華埠76歲華婦陳屍家中 41歲兒涉案平安夜落網

2025-12-26 14:07
大雪嚴重打亂航空交通，在紐約三大機場導致逾千班飛機延誤。圖為達美航空公司班機在紐約州羅徹斯特機場冒雪降落。(路透)

紐約今冬最強降雪 影響逾千航班 華男飛機3度遭取消

2025-12-29 07:08
紐約州將於2026年迎來多項早已通過、將於2026年正式上路的州法規。(記者許君達／攝影)

2026紐約新規上路 上班族最低工資調升、房價評估更透明

2025-12-30 20:08
時報廣場跨年秀是紐約最富盛名的觀光項目，每年吸引百萬遊客前往。圖為各族裔訪客在2024至2025年度跨年秀中等待新年來臨。(記者許君達╱攝影)

紐約時報廣場跨年夜「體感20℉」場內不設廁所、安檢嚴密

2025-12-31 07:23

超人氣

更多 >
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變
加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位