「成人與兒童眼科」專科院士 紀文禮醫師提供全方位的眼科服務

紀文禮眼科診所，提供無刀鐳射白內障免開刀矯正近視/散光角膜矯形鏡的最新眼科醫療技術。

超過20年以上的豐富臨床實務經驗的紀文禮醫師(WILLY KY, MD FACS)、知名的「成人與兒童眼科」專科院士，專精矯正近視/散光角膜矯形鏡(CRT)、青光眼、白內障問題。紀醫生有鑑於近年來電子產品的使用量增大，因視力大幅變化前往就診的眼疾者增加，並有白內障的病患年輕化的現象，特提醒僑胞務必定期做全面眼睛檢查，以及時發現眼部病變，並達到預防勝於治療的保健之道。

紀文禮是一位經驗豐富的傑出眼科醫師，擅長成人和兒童眼科護理。 除了獲得American Board of Ophthalmology的認證，在Mount Sinai醫學院深造，獲得醫學博士（MD）學位期間，他的重要研究之一最終為LASIK得到了FDA的批准。在紐約大學 醫學院的住院期間，被任命為執行首席住院醫生，紀醫師在華盛頓大學醫學院獲得了兒科眼科和斜視的額外專業知識；同時，除了他的醫學專長，紀醫師還獲得了紐約大學Stern商學院的工商管理碩士學位，並帶領了一個兒童眼部創傷團隊，並參與了教學和指導計畫。證明了他在醫療領域的領導和管理角色的能力；並獲聘為紐約大學醫學院和北岸/LIJ醫院擔任眼科助理教授職位，進一步肯定了他在眼科領域的教育和知識分享的奉獻精神。紀醫師是多個受人尊敬的專業學會的活躍成員，包括美國白內障和屈光手術學會、美國眼科學會和美國兒科眼科和斜視協會等，有超過20年以上，治療白內障、近視/散光矯正（包括飛秒激光、LASIK、PRK、Evo ICL 等）和角膜移植等眼科手術的豐富臨床實務經驗。

紀醫生在華盛頓大學醫學院完成了兒童眼科學和斜視研究，獲得了兒童眼科和斜視獎學金，他的臨床領域包括治療乾眼症、兒童和成人青光眼、白內障手術和兒童眼科疾病、成人/兒童斜視，他的著重項目包括激光視力矯正（鐳射原位層狀角膜塑形術和鐳射屈光角膜切削術）、更高技術的白內障選擇（包括晶鑽調節式人工晶體、Trulign、Restore、多焦點鏡種植體）、隱形眼鏡（包括雙焦和CRT夜間角膜塑形鏡片）。兒童的眼睛需要兒童專業眼科醫生來檢查，一些兒童眼科疾病如弱視，需要盡早治療、跟進，以免造成嚴重的永久視力問題。

紀醫生提醒民眾，全面的眼睛檢查非常重要。對於成人來說，隨著年紀增長，全面的眼睛檢查可以防止延遲治療白內障、青光眼、黃斑病變等原本可治療的疾病；治療不及時會導致不必要的視力缺失以及失明。紀醫生使用最先進的數碼技術，可以檢查、診斷基本所有的眼科疾病，同時還有龐大的專業眼科資訊網，可以在專業領域為病人提供參考。

紀文禮眼科診所專精成人和兒童眼疾，如青光眼、乾眼症、角膜病症、斜視、近視、遠視、散光、成人糖尿病 、高血壓眼疾等。除此之外，該診所具備先進的檢測儀器，採用最新的白內障摘除技術、LASIK/PRK視力矯正與CRT角膜塑形鏡，全方位為各界解決眼疾困擾。診所服務人員通曉國、粵、英語，需要的僑胞歡迎致電。預約電話：718-939-2020，地址：37-12 Prince St, Ste. 6A, Flushing, NY 11354（天廣新天地六樓6A室）；診所接受各類保險 ，無保險者優惠，門診時間為週一至週四、週六（需預約）。