Star Subaru斯巴魯5星服務新年特惠 推出兩項高價值的原廠配件升級

斯巴魯（Subaru）已連續16年蟬聯最可靠汽車品牌殊榮。
年節將至，普天同慶，為回饋社區客戶，Star Subaru特別推出限時5星服務新年特惠。即日起，憑本報廣告到店購車或租賃，可選兩項高價值的原廠配件升級： 1.  Starlink 4K行車紀錄儀：支援碰撞自動封存和手機即時監控，為行車安全提供全方位保障，或2. 原廠遙控啟動系統：通過智慧手機APP即可遠端控制車輛啟動，極大提升用車便利性。

在北美汽車市場，斯巴魯（Subaru）已連續16年蟬聯最可靠汽車品牌殊榮。這一日系汽車製造商憑藉標誌性對稱式全時四驅系統和美國公路安全保險協會（IIHS）的頂級安全評級，在紐約家庭用車市場佔據重要地位。而作為斯巴魯在美東地區的重要戰略合作夥伴，Star Subaru車行經過23年的深耕發展，現已成為區域內最具影響力的汽車經銷商之一。

位於皇后區北方大道206-26號的Star Subaru展廳，以72輛以上的全系現車庫存量，穩居美東地區斯巴魯經銷商之首。這一數量是區域內同類經銷商的3倍之多，為消費者提供了前所未有的選擇空間。

Star Subaru總經理Zack介紹，該車行建立了高效的供應鏈體系，每週都從新澤西港口直接提運新車，確保庫存始終保持最新狀態。這種模式讓車行能夠兌現快速交付的服務承諾，因而深受消費者的歡迎與青睞。

作為紐約市最具多元文化特色區域之一的皇后區，對汽車經銷商提出了特殊的服務要求。Star Subaru針對皇后區市場特點，打造了全方位的本土化服務體系。車行組建紐約首支國語/粵語/福州話及各地方言的多語銷售團隊，從車輛講解到金融方案洽談，全程都提供您最熟悉的語言服務。同時，為貼近客戶需求，該行開發信用修復專項方案，FICO信用分數580分以上的客戶即可申請貸款，有效解決了新移民的融資難題。在此基礎上，該行更推出各類特別促銷計畫，包括農曆新年專屬優惠等特色服務。

Star Subaru皇后區旗艦展廳地址：206-26 Northern Blvd, Queens, NY 11361，

7天營業，中文諮詢服務專線：718-819-0100。

