Firstrade推出全新「期權構建器」功能強化期權交易體驗

第一證券（Firstrade）為領先的零佣金美國網路券商，為中文用戶提供完整的中文界面。
第一證券（Firstrade）宣布推出全新期權分析工具期權構建器（Options Builder），以創新工具讓期權策略化繁為簡，幫助投資人自信探索市場、發掘機會並執行交易，協助投資人以更直觀、易懂的方式掌握期權交易，適用於各階段投資者。

Firstrade長期提供多樣化的期權交易選擇，並以期權交易免佣金與免合約費的優勢，讓更多投資人能以低成本參與市場。隨著投資人對期權的需求持續增加，Firstrade持續升級平台功能，讓期權交易變得更直覺、更高效。

期權構建器讓Firstrade用戶能依照市場預期（無論看漲或看跌）探索多樣交易策略，並透過互動圖表清晰檢視潛在結果。此工具以簡化期權交易為核心，配備直覺化的策略實驗室（Strategy Lab），協助投資人比較不同策略的潛在報酬與風險，同時提供進階儀表板（Dashboard），即時呈現波動率趨勢與價格洞見。投資人只需一鍵，即可將想法化為行動，讓分析過程更流暢、更具互動性。

Firstrade執行長John Liu表示：「Firstrade持續致力於讓專業投資工具更易於使用。期權構建器的推出，象徵我們協助客戶更聰明地在交易上再向前邁進一步——以清晰的教育內容、透明的風險視覺化與可行的分析結果，打造直覺化的期權交易體驗。」

期權構建器兼具教育性與專業性，滿足不同投資層級需求：

* 對於初學投資者，介面簡單易懂，幫助使用者自信探索並嘗試新的期權策略；

* 對於進階交易者，可透過波動率分析、同業比較與即時數據，進一步優化策略與決策品質。

Trading Central執行長Alain Pellier則表示：「我們很高興看到Options Insight整合至Firstrade平台，讓投資人能運用更深入的分析與決策支援工具，自信地進行期權交易。我們的使命一直是以高品質研究協助自主管理的投資者。這次與Firstrade的合作，正是這項承諾的體現。」

「期權構建器」現已於Firstrade網頁版交易平台上線，更多創新的投資工具將持續推出。

關於第一證券（Firstrade）

Firstrade的核心理念秉持「客戶體驗第一」，他們以卓越的服務、低廉的投資成本，協助每一位客戶實現財富成長的目標。

Firstrade為領先的零佣金美國網路券商，提供股票、ETF、期權及共同基金的零佣金交易，同時亦提供高利息固定收益產品，包括聯邦政府債券（Treasury Bills, Notes & Bonds）、地方政府債券（Municipal Bonds）、公司債券（Agency Bonds）及定期存款（CD）。Firstrade致力於為自主投資者提供全面的投資產品和工具，幫助客戶更有效掌控財務未來。Firstrade Securities, Inc成立於1985年，為美國金融業監管局（FINRA）及美國證券投資者保護公司（SIPC）的成員。更多信息請訪問 https://www.firstrade.com。

關於Trading Central

Trading Central是一家高端、一站式投資決策工具的創造者。他們獲獎無數的產品結合了自動AI分析、美觀的用戶界面和專家知識，賦予當今投資者發現和確認投資機會的能力，優化交易策略，持續學習金融市場知識，並享受管理自己投資組合的樂趣。欲了解更多信息，請訪問 www.tradingcentral.com。

債券 聯邦政府 AI

