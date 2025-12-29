近期活動
12月29日（週一）:
●兒童週：天然染色體驗
Kids Week: Natural Dyes
12/29, 11am - 12:30pm
Location: Sunset Park
https://www.nycgovparks.org/
12月30日（週二）:
●Microsoft Excel 基礎入門
Microsoft Excel-Getting Started
12/30, 11am - 12:30pm
Location: 41-17 Main St., Flushing
https://www.queenslibrary.org/
12月31日（週三）
●兒童週：兒童生存技能
Kids Week: Survival Skills for Kids
12/31, 1pm - 2pm
Location: Astoria Park
https://www.nycgovparks.org/
01月01日（週四）
●元旦健行大挑戰
New Year's Day Super Hike
01/01, 10am – 1pm
Location: Pelham Bay Park
https://www.nycgovparks.org/
01月02日（週五）
●麻將與紙牌娛樂
Mahjong and Cards
01/02, 1pm - 3pm
Location: 151-10 14 Rd.,Whitestone
https://www.queenslibrary.org/
01月03日（週六）
●DIY 襪子布偶！
Create a Sock Puppet!
01/03, 11am - 1pm
Location: Greenbelt Nature Center
https://www.eventbrite.com/
01月04日（週日）:
●親子藝術體驗：我的一年創作
Family Art Project: Create Your Year
01/04, 10am - 1pm
Location: Wave Hill
https://www.wavehill.org/
