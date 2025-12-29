我的頻道

駐紐約經文處落成20年 處長李志強：走進樓像回到家

電商Coupang個資外洩補償：發放10億美元抵用券

近期活動

紐約訊

12月29日（週一）:

●兒童週：天然染色體驗

Kids Week: Natural Dyes

12/29, 11am - 12:30pm

Location: Sunset Park

https://www.nycgovparks.org/

12月30日（週二）:

Microsoft Excel 基礎入門

Microsoft Excel-Getting Started

12/30, 11am - 12:30pm

Location: 41-17 Main St., Flushing

https://www.queenslibrary.org/

12月31日（週三）

●兒童週：兒童生存技能

Kids Week: Survival Skills for Kids

12/31, 1pm - 2pm

Location: Astoria Park

https://www.nycgovparks.org/

01月01日（週四）

●元旦健行大挑戰

New Year's Day Super Hike

01/01, 10am – 1pm

Location: Pelham Bay Park

https://www.nycgovparks.org/

01月02日（週五）

●麻將與紙牌娛樂

Mahjong and Cards

01/02, 1pm - 3pm

Location: 151-10 14 Rd.,Whitestone

https://www.queenslibrary.org/

01月03日（週六）

●DIY 襪子布偶！

Create a Sock Puppet!

01/03, 11am - 1pm

Location: Greenbelt Nature Center

https://www.eventbrite.com/

01月04日（週日）:

親子藝術體驗：我的一年創作

Family Art Project: Create Your Year

01/04, 10am - 1pm

Location: Wave Hill

https://www.wavehill.org/

紐約州1周新增7萬「流感病例」專家：高峰還沒到

紐約民主牆法拉盛移民互助分享會 律師詳解遇ICE自保權利
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞,探討華人社區焦點話題,分享在地記者的觀察和看法,歡迎收聽「紐約客談」>>>

熱門新聞

華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦丟失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

2025-12-27 01:29
雖然聖誕節當天不會迎來民眾期盼的白色耶誕，但紐約及三州地區本周末恐將迎上另一場快速移動的冬季風暴。(記者馬璿／攝影)

周末迎暴雪 紐約降雪最高達6吋

2025-12-25 01:30
將於明年1月1日起退場的紐約MetroCard交通卡，曾是紐約市的都市名片象徵。(本報檔案照)

紐約地鐵交通卡謝幕 走過逾30年歷史 限量版炒至數百美元

2025-12-21 20:10
76歲華婦華埠家中身亡，其子涉案於紐約上州被捕；圖為案發地尼克伯克村。(截自蘋果地圖)

曼哈頓華埠76歲華婦陳屍家中 41歲兒涉案平安夜落網

2025-12-26 14:07
今年聖誕節，華埠依舊人來人往。其中最受矚目的餐廳之一是位於勿街(Mott St.)的老字號中餐館「和合」(Wo Hop)。(記者范航瑜／攝影)

吃餃子、炒麵…過聖誕節 猶太社區延續傳統

2025-12-26 07:29
法官判決紐約州的綠燈法與聯邦法律並不衝突，紐約仍可發給通過考試但未取得合法居留身分者駕照。（路透）

聯邦法官維持紐約州「綠燈法」有效 允無身分者拿駕照

2025-12-25 07:25

超人氣

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控

