康州知名拍賣行 Nadeau’s Auction Gallery 元旦兩日拍賣會　珠寶鑽表精品國際買家矚目登場

康州最知名的拍賣 行 Nadeau’s Auction Gallery , 訂于2026元旦兩日舉辦年度拍賣盛會 「2026 Annual New Year’s 2-Day Auction」

本次拍賣品類豐富，涵蓋從古董傢俱、藝術品到高級珠寶及貴金屬珍藏，再度展現該拍賣行作為新英格蘭 地區最具代表性的藝術與收藏品交易平臺之地位。

Day 1（1 月 1 日 10 AM）聚焦于家居與藝術類別，包括：

• 高級傢俱與特色陳設品

• 歐式與美式鏡飾

• 古典與現代照明（Lighting）精品

• 西部藝術（Western Art）與畫作（Paintings）

• 精緻裝飾性藝術品

• 名家地毯與織品（Rugs）

此部分拍品在往年均吸引具室內設計背景的專業買家，以及收藏傳統工藝與經典傢俱的藏家。本次預計推出多件保存狀態極佳的古董傢俱與特色藝術品，市場關注度高。

Day 2（1 月 2 日 12 PM）則以高端奢侈品為核心，包括：

• 珠寶（Jewelry）

• 傳奇品牌 David Webb 作品

• 重要銀器（Silver）

第二日拍賣預料為整場活動的亮點，特別是多件高克拉寶石珠寶與限量腕表，預計將吸引全球競標者在線上與現場踴躍出價。

Nadeau’s Auction Gallery 亦同步釋出部分重點拍品資訊，展現本次拍賣在選品上的深度與廣度，包括：

• David Webb 18K 藝術作品（約 30–50 盎司金量，底座 11.5 吋，全球僅 6 件之一）此件作品體現 Webb 工坊的雕塑美學與金工工藝，極具收藏價值。

• Baten 18K 金飾（2 吋）以細膩線條與稀有材質著稱，預計將受珠寶藏家熱烈競逐。

• Audemars Piguet 愛彼 Royal Oak 皇家橡樹系列男表（限量 18 只之一）

Royal Oak 為全球最具指標性的奢華運動表，本次上拍的限量版本稀罕程度高，勢必成為全場焦點。

• 2.8 克拉紅寶石與 4.6 克拉鑽石組合珠寶（長度 2 吋）

主石色澤濃郁，搭配優質鑽石，工藝與寶石等級兼具。

• 2.76 克拉 Fancy Intense Yellow 鮮彩濃彩黃鑽戒（美規尺寸 7）

黃鑽等級中「Fancy Intense」屬市場追捧的熱門級別，具有卓越投資與收藏潛力。

官方亦釋出拍品圖片供媒體及買家下載參考：

https://photos.app.goo.gl/tgbe9NZJtFZLG1jG6

Nadeau’s 表示，本次拍賣除了接受現場競標外，也與國際拍賣平臺同步合作，包括 LiveAuctioneers 與 Invaluable，讓全球買家可即時線上參與競拍，擴大拍品的國際曝光度。

Nadeau’s Auction Gallery

地址：25 Meadow Road, Windsor, CT 06095

電郵：[email protected]

官方網站：www.NadeausAuction.com

線上競標平臺：www.liveauctioneers.com, www.invaluable.com