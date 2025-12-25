康州知名拍賣行 Nadeau’s Auction Gallery 元旦兩日拍賣會　珠寶鑽表精品國際買家矚目登場

我的頻道

紐約訊
此次拍賣中多件高克拉寶石珠寶與限量腕表，和傳奇品牌國際買家收藏的David Webb作品，預計將吸引全球競標者在線上與現場踴躍出價。
此次拍賣中多件高克拉寶石珠寶與限量腕表，和傳奇品牌國際買家收藏的David Webb作品，預計將吸引全球競標者在線上與現場踴躍出價。

康州最知名的拍賣行 Nadeau’s Auction Gallery , 訂于2026元旦兩日舉辦年度拍賣盛會  「2026 Annual New Year’s 2-Day Auction」

本次拍賣品類豐富，涵蓋從古董傢俱、藝術品到高級珠寶及貴金屬珍藏，再度展現該拍賣行作為新英格蘭地區最具代表性的藝術與收藏品交易平臺之地位。

Day 1（1 月 1 日 10 AM）聚焦于家居與藝術類別，包括：

• 高級傢俱與特色陳設品

• 歐式與美式鏡飾

• 古典與現代照明（Lighting）精品

• 西部藝術（Western Art）與畫作（Paintings）

• 精緻裝飾性藝術品

• 名家地毯與織品（Rugs）

此部分拍品在往年均吸引具室內設計背景的專業買家，以及收藏傳統工藝與經典傢俱的藏家。本次預計推出多件保存狀態極佳的古董傢俱與特色藝術品，市場關注度高。

Day 2（1 月 2 日 12 PM）則以高端奢侈品為核心，包括：

• 珠寶（Jewelry）

• 傳奇品牌 David Webb 作品

• 重要銀器（Silver）

第二日拍賣預料為整場活動的亮點，特別是多件高克拉寶石珠寶與限量腕表，預計將吸引全球競標者在線上與現場踴躍出價。

Nadeau’s Auction Gallery 亦同步釋出部分重點拍品資訊，展現本次拍賣在選品上的深度與廣度，包括：

• David Webb 18K 藝術作品（約 30–50 盎司金量，底座 11.5 吋，全球僅 6 件之一）此件作品體現 Webb 工坊的雕塑美學與金工工藝，極具收藏價值。

• Baten 18K 金飾（2 吋）以細膩線條與稀有材質著稱，預計將受珠寶藏家熱烈競逐。

• Audemars Piguet 愛彼 Royal Oak 皇家橡樹系列男表（限量 18 只之一）

Royal Oak 為全球最具指標性的奢華運動表，本次上拍的限量版本稀罕程度高，勢必成為全場焦點。

• 2.8 克拉紅寶石與 4.6 克拉鑽石組合珠寶（長度 2 吋）

主石色澤濃郁，搭配優質鑽石，工藝與寶石等級兼具。

• 2.76 克拉 Fancy Intense Yellow 鮮彩濃彩黃鑽戒（美規尺寸 7）

黃鑽等級中「Fancy Intense」屬市場追捧的熱門級別，具有卓越投資與收藏潛力。

官方亦釋出拍品圖片供媒體及買家下載參考：

https://photos.app.goo.gl/tgbe9NZJtFZLG1jG6

Nadeau’s 表示，本次拍賣除了接受現場競標外，也與國際拍賣平臺同步合作，包括 LiveAuctioneers 與 Invaluable，讓全球買家可即時線上參與競拍，擴大拍品的國際曝光度。

Nadeau’s Auction Gallery

地址：25 Meadow Road, Windsor, CT 06095

電郵：[email protected]

官方網站：www.NadeausAuction.com

線上競標平臺：www.liveauctioneers.com, www.invaluable.com

拍賣 新英格蘭

亞當斯任內最後聖誕夜 出席華裔富豪家宴 向世報讀者問好

班森賀社區送市警62分局暖心午餐
