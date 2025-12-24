六福珠寶聖誕節限定 鑽石首飾低至8折優惠

六福珠寶呈獻「Wedding婚嫁系列」鑽石首飾聖誕節限定優惠，即日起至1月4日期間，凡於六福珠寶3家分店選購指定鑽石首飾低至8折(20% off)限定優惠。

六福珠寶呈獻「Wedding婚嫁系列」鑽石首飾聖誕節 限定優惠，由即日起至2026年1月4日期間，凡於六福珠寶紐約唐人街、法拉盛 新世界商場及Tangram購物中心3家分店選購指定鑽石首飾低至8折(20% off)限定優惠，詳情請向店員查詢或參閱店內宣傳品。

披一襲嫁衣，與摯愛許諾相伴一生的盟誓。六福珠寶特別挑選多款包含東方美韻的「囍」愛嫁囍金飾、婉約玲瓏的婚嫁鑽飾套裝，獻給終成眷屬的有情人，照亮幸福美滿的婚姻旅程。全新推出「繁花傾綻」套裝以18K金細膩勾勒流麗的線條，呈現出一片片清新靈動的葉片，綴以晶瑩的天然鑽石閃爍輝光，光影交錯間。猶如在風中翩然舞動的精靈，為新娘優雅的美態注入清新的活力與盎然的詩意。

「六福珠寶」始於1991年在香港 北角開業，早於2003年首次進駐北美洲市場。截至目前，其集團足跡已遍布全球12個國家和地區，共擁有超過3,050個零售點。現時全美國共7間分店，其中3家分店位於紐約，分別坐落於唐人街、法拉盛新世界商場及Tangram。今年，六福珠寶更於北美開設首家雙主題店「六福精品廊暨福滿傳家」，位於Tangram購物中心商場地下G3A舖位，面積逾2500sq.ft。「六福精品廊」店面寬敞明亮，以新穎高雅的空間美學、裝修風格簡約俐落；而「福滿傳家」則以古風裝潢為色調，整體形象盡顯東方神韻，古樸典雅。為紐約顧客提供不同風格的優質珠寶，致力呈現一場盛大的珠寶視覺盛宴。

今個聖誕節，六福珠寶更推出指定鑽石首飾限定優惠，顧客可選購3件不同指定鑽石首飾享高達8折優惠，更可享15%購物回贈。歡迎蒞臨參觀挑選或瀏覽官網了解新品系列:www.lukfook.com。

「六福珠寶」紐約唐人街店地址：185 Canal Street, New York, NY 10013，電話: (212)343-3005。

「六福珠寶」法拉盛新世界商場店地址：136-20 Roosevelt Avenue, Unit 112-116, G/F, Flushing, NY 11354，電話:(917)563-7967。