田芳痛症理療康復中心專業疼痛管理提醒老年人冬季慎防摔跤

田芳痛症理療康復中心喬遷新址更好的服務病患。

服務法拉盛 社區十數年的「田芳痛症理療康復中心」，由田芳醫師親自主持帶領著一支專業的團隊，本著醫者仁心的服務宗旨，為眾多的痛症患者解除了困擾多年的各種疑難痛症，為更好的服務病患現擴大喬遷至新址：136-20 Maple Ave, Suite 802室，新診所整潔明亮，硬體設施先進齊全，有11 個診療床位，還有各種先進的超聲波儀、頸腰牽引床、紅外線燈，並配備專業的醫療及復健運動器械，為病患提供一個設備齊全、簡約舒適的診療及康復環境。

田芳醫學博士是一位具有豐富臨床經驗和專業知識的痛症管理醫師，她畢業於中南大學湘雅醫學院6年制醫學系，在美國愛因斯坦大學醫學院醫學中心理療/康復系完成了住院醫生訓練，曾任Jacobi Hospital 及 North Central Bronx Hospital醫院主治醫師，現任紐約皇后區 醫院、瑪摩利醫療中心醫師。擁有美國理療康復專科特考文憑，為美國物理治療與康復學院院士。她專注於治療各種急性和慢性的肌肉骨骼和神經系統的疾病，如頸部和背部的疼痛、關節僵硬、運動傷害、手術後的復原等。曾任紐約醫院皇后醫療中心和瑪摩利醫療中心主治醫師。她也是美國物理治療協會的會員，並持續參加各種專業培訓和進修課程，以保持最新的專業知識和技能。

據田芳醫師表示，冬季即將來臨，天氣的轉涼為老年人帶來了諸多的不便，因此老年人不僅要加強保暖也要防止摔倒。因為老年人由於鈣質的流失，骨骼就變的相對脆弱，而且復原的狀況和週期也相較變長，因此就會大大影響老年人的生活品質。田醫師提醒社區老年人冬季防摔倒的措施：1. 注意藥物的影響，如果服用有嗜睡作用藥物時，注意夜晚起床緩慢，房間牆邊有夜燈照明。2. 眼睛和聽力有障礙的患者注意家中地上不要擺放地毯或過道堆放傢俱以防摔跤。3. 進行適當的運動可增強肌力、平衡力及協調、柔韌能力。4. 老年人注意補充鈣和維生素D，防止骨質疏鬆。5. 注意不要穿高跟鞋、拖鞋或不防滑鞋子。6. 如有行走困難的請用拐杖或步行器輔助。

田芳醫師表示，她希望通過她的專業服務，能夠幫助更多的人減輕或消除他們的身體不適，提高他們的生活質量和健康水準。她也歡迎社區居民來到她的新診所參觀和諮詢，並享受免費的初步評估和治療建議。該中心擅長治療各類疼痛疑難雜症，包括各類頭、頸、肩、腰背、膝、手和足等疼痛，尤其對各種病因引起的腰腿痛有手到病除的效果。對癌症 相關的疼痛有獨特的治療方法且效果顯著。