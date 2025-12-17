購買夢想車輛 - 年終秘訣

我的頻道

紐約訊
JPMorgan Chase 為大家歲末購車提供建議。

當我們接近假期時，您可能會想要用那台您一直注意的車犒賞自己，或者是時候購買您親人的夢想車了。在現今的金融環境中，有效管理車輛成本是關鍵，因為可幫助您省錢，並減少日後的潛在問題。以下是一些實用秘訣，由JPMorgan Chase 提供，讓您在新年假期順利購買您的（或親人的）夢想車輛：

1. 設定您的假期預算，然後遵守預算。

擁有一台車有各種不同的費用，包括購買成本、保險、保養和燃油等。知道自己能負擔多少費用（尤其是如果您規劃長期支付），是避免產生汽車帳單、造成財務壓力的關鍵。尋找不同的預算工具與秘訣，幫助您節省購買費用。

2. 尋找最佳假期優惠。

與許多其他產品一樣，車輛也有價格週期；年底往往是您可找到更好的優惠之時，因為經銷商可能需要達到配額或清理庫存。一般而言，務必考慮多個車款，並在多家經銷商貨比三家，以獲得最佳價格。

3. 試駕車輛，確保車輛符合您的需求。

您可在這時看看車輛的外觀和實際體驗一下、嘗試內裝系統，並了解車輛是否符合您的需求。安排預約試駕，確保您想要的車輛仍有庫存，最好是在同一天或一週內試駕幾台車，讓您留下先明的印象。盡可能模擬您的日常駕駛狀況也很有幫助，例如攜帶您每天在車上使用的任何汽車座椅或設備。試駕後，您可以詢問車輛的保固、燃油和保養需求，以及延長試駕或將車輛交給專屬技師尋求第二意見的可能性。

4. 確定您要辦理車貸還是租賃。

租賃和貸款都有好處。貸款無里程限制，您可以自由訂製和更換車輛。完成金融付款後，您即擁有該車輛。租賃的前期成本通常比貸款還低，在期限結束時，您可退還、購買或交易車輛。但請記住，大部分租賃都有里程限制，所以如果您經常旅行，可能不是最佳選擇。

5. 如何知道電動車是否適合您。

由於許多主要製造商都在製造電動車，因此有更多選擇。然而，成本、維護、續航距離和充電後勤都是需要考慮的關鍵因素。在保養方面，電動車通常比傳統汽車需要更少的保養。電動車電池通常享有 8 至 10 年保固（超過大多數人擁有汽車的時間），但電動車輪胎會因電池重量劣化較快。而且，如同油價的變化，電力成本也取決於您的地區、駕駛風格和電池大小。

配備充飽電電池的電動車中位數續航距離約為 250 英里，但該數字取決於廠牌和車型，以及天氣、交通狀況和駕駛型態等其他因素。在充電基礎設施方面，一些城市和州的充電站可能多於其他城市。因此請務必提前規劃您的行程並規劃您的路線。

在做出購買的重大決定之前，請務必先仔細研究。有許多工具可幫助您規劃汽車貸款和租賃款項之外的成本，例如銷售稅、牌照費和保險，其可能因汽車製造商、車型甚至顏色而有所差異。例如，使用車貸試算表，透過輸入您想融資的粗略估計金額和其他基本資訊，有助於估算您每月在不同情境下的車貸。

本文由JPMorgan Chase 贊助，如需更多自動預算的工具和提示，請造訪autofinance.chase.com。僅供參考 /僅限教育用途。本文所述或透過連結提供的觀點和策略可能並不適合所有人，也不可作為任何業務的特定建議 /推薦。

消費者報告2026最佳汽車品牌 特斯拉首度上榜
AI讓它討論度激增…slop被選為韋氏辭典2025年代表字
EV業務受挫 福特認列195億元減損 轉奔油電混合車和小型平價車
SapceX準備IPO 馬斯克淨資產突破6千億美元「史上首見」

