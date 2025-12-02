「按摩一番」名廠按摩椅總匯 聖誕新年大優惠多款按摩椅超特價

我的頻道

「按摩一番」名廠按摩椅總匯，聖誕新年推出多款名廠按摩椅超特價大優惠。
「按摩一番」名廠按摩椅總匯，聖誕新年推出多款名廠按摩椅超特價大優惠。

為迎接即將到來的聖誕新年，「按摩一番」按摩椅專賣店現正推出聖誕新年限時優惠，多款名廠人工智能按摩椅特價大酬賓，為自己及家人們選購一張稱心按摩椅，絕對是身心愉悅的優質投資，把握時機從速參觀洽詢訂購，外州免稅及全美免費送貨。

自1998年創立的「按摩一番」（TheMassageChair.com），廿多年專注代理眾多國際知名品牌按摩椅，包括FUJIIRYOKI (日本富士)、D.Core、Osaki、Human Touch、Panasonic、Titan、Inada、OHCO、JPMedics、Apex、Ogawa、Synca、Luraco、Inner Balance、Cozzia、Omega、Infinity、Sharper Image、Kyota 等。無論您是尋找高端奢華的按摩椅，還是性價比高的入門款，都能滿足您的需求，作為專注於提供高品質按摩椅的專業平台（TheMassageChair.com），「按摩一番」網站上提供超過百款各種型號的按摩椅，價格由 $1,500 起，適合不同預算的消費者。

日本製D. Core 2橡木側板超級按摩椅，具3D+真實指壓（第二代）SL軌道按摩、手臂/小腿氣囊滾輪指壓按摩，提供了比市場上任何其他椅子更逼真的治療性按摩。10個手部按摩、全身揉捏氣囊、三段加熱零重力按摩，13個自動/6個手動按摩程式、藍牙音箱、觸控螢幕遙控、多國語言設定等功能。原價$16,999.99，特價$14,999.99。

Osaki OS-Pro 4D DuoMax按摩椅是一款4D按摩椅，旨在提供無與倫比的放鬆體驗。DuoMax配備智能傳感器，具有內置健康監測器的高級功能，通過掃描檢測心率、血氧水平和疲勞指數等各種指標，AI智能技術可以根據您身體的當前狀況提供個性化的按摩體驗。雙機制技術、4D按摩、8滾輪按摩、SL柔性履帶、語音控制、體熱療法、36氣囊、20個自動程序、11種按摩方式、自動伸縮腳踏板、無線充電、Ai系列健康檢測、2級零重力、揉捏小腿、腳踏滾輪等。原價$16,999.00，現售$12,999.00。

「按摩一番」是美國名廠Human Touch全美授權經銷商，該品牌最新Super Novo X頂級按摩椅，可開啟淚珠形側臂，只需輕按觸控螢幕即可打開，讓使用者輕鬆進出座椅。具39個自動保健程式、腳和小腿按摩、腰部加熱、增強型HT Flex S和L導軌、零重力按摩、3D全身平躺拉伸、全身氣囊按摩及足底小腿按摩，雙組機芯技術、Human Touch手機應用程式搭配記憶體功能、LCD遙控、指尖觸控輕便調節力度，原價$15,999,特價$14,999。不同顏色隨意搭配和更換，可選真皮。

Titan TP-Epic 4D 按摩椅包含多項豪華功能，例如直觀的語音控制、觸控螢幕控制器和4D按摩機構，以增強您的按摩體驗。該椅具身體掃描、SL-軌道、36氣囊全身壓縮、3級零重力、腰椎熱療、12個自動程序和6種按摩風格、小腿&腳踏滾輪、環繞立體聲藍牙揚聲器等功能。原價$7,999，現售$4,999。

此外擁有69年歷史的日本富士按摩椅(Fujiiryoki)在美國品牌Synca，其Synca JP3000 5D AI按摩椅為用戶提供全面、定制的按摩體驗，是全球追求高品質生活人仕的不二之選。它借助集成人工智能，雙揉捏球和無刷電機可提供更高的控制精度、更快的響應時間並降低噪音水平。該椅還包括多種按摩技術、多樣化的伸展菜單和熱療功能，甚稱個人專屬虛擬治療師。原價$11,999.99，特惠$10,999.99(包原廠五年零件及人工保修、送貨到府)。

「按摩一番」網上商城採用最高級別的加密服務，除接受信用卡、支票付款，還可通過由Klarna提供的即時分期付款服務，只需幾個步驟填寫基本個人資料，即可批核購物款項，全程一兩分鐘，安全可靠；此外，「按摩一番」已開通跨境支付系統，接受微信支付(WechatPay)，支付寶(Alipay)和銀聯支付(UnionPay)，方便中國移民以人民幣購買按摩椅。

顧客不但可在「按摩一番」按摩椅專賣店的官網(TheMassageChair.com)上訂購按摩椅，也可致電預約親臨陳列室體驗挑選，該公司銷售員除熟悉代理經銷現有產品同時，對於市場上其他產品，亦會通過各種途徑盡力試用和了解，務求以客觀的資訊，為顧客提供最詳盡的選購指引，從而作出稱心的選擇。

「按摩一番」按摩椅專賣店提供全美免費送貨、三年(可延長至五年)原廠保修服務，為提供更佳的選購體驗，陳列室只為預約顧客開放，陳列室地址：85-08 Queens Blvd., Elmhurst, NY 11373，預約或查詢請電（646）820-2228。「按摩一番」按摩椅專賣店官方網站TheMassageChair.com。

