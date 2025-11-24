St. Jude 全國推廣總監攜手人氣品牌與各界名人 共迎第 22 屆節日傳統慈善活動 為兒童癌症研究與救治募集善款

值此佳節，群星薈萃，為 St. Jude Children’s Research Hospital® 貢獻力量。第 22 屆 St. Jude Thanks and Giving® 感恩與奉獻）年度活動盛大回歸，匯聚眾多名人、品牌與消費者，共同支持St. Jude, 幫助更多兒童戰勝癌症 與其他致命疾病。

Drew Barrymore, Luis Fonsi, Jon Hamm, Michael Strahan, and Sofia Vergara 再次聯手，齊心頌揚奉獻精神。這些長期支持 St. Jude 的倡導者鼓勵眾人積極參與，無論是透過實體店面或線上網站捐款，還是選購知名零售商 推出的限量版商品，都能為這場慈善活動貢獻己力。

這項當代傳統延續了藝人 Danny Thomas 的遺志。他於 1962 年匯集名人影響力創立了 St. Jude 醫院，致力於救治全球病重患兒，不論其種族、民族、信仰或經濟狀況如何。如今，其子女Marlo, Tony and Terre Thomas 在各界明星與全民夥伴的支持下，繼續傳承著這項優良傳統。

「St. Jude Thanks and Giving 活動不僅是一場募款活動，更是對希望、關懷的頌讚以及對實現我父親夢想的共同承諾：不該有任何孩子在生命曙光初綻時逝去，」St. Jude Children’s Research Hospital 全國推廣總監 Marlo Thomas 表示，「如今這一夢想已發展為一項全球行動，致力於拯救世界各地、無論遠近的所有患兒生命。這份奇蹟，源自每位慷慨捐助者、忠實合作夥伴以及傑出名人朋友們的支持。這份善意能夠點燃希望、推動探索，更為全球各地的兒童帶來治癒的曙光。」

名人發聲，啟迪希望與行動

「能與 St. Jude 攜手，我深感榮幸，」 Drew Barrymore 分享道，「St. Jude 的使命在我心中有著獨特的地位，我很自豪能為這項慈善事業發聲，為面對癌症及其他致命疾病的家庭帶來慰藉與希望。St. Jude 代表著關懷、創新，以及對身處最艱難時刻的患兒堅定的守護。我誠摯邀請各位與我一同為 St. Jude 勇敢的孩子們與他們的家人帶去歡樂、力量與療癒。」

「St. Jude Children’s Research Hospital 在我心中有著非常特殊的地位，這是我第 14 年有幸參與 St. Jude Thanks and Giving 活動，」Sofia Vergara. 說道，「這些年來，我結識了許多勇敢的孩子與他們的家人，St. Jude 為他們提供了無與倫比的照護與關懷。St. Jude 不僅造福美國人民，更是改變著全世界患兒的生命。我很榮幸能參與支持這項使命，希望大家與我一起支持 St. Jude。」

「60 多年來，St. Jude 建立了一個由醫生、研究人員和支持者組成的強大社群，他們團結一心，致力於一項共同使命：幫助終結兒童癌症，」Jon Hamm. 表示，「這是人類最偉大的目標之一。參與 St. Jude Thanks and Giving campaign 活動，讓我們每個人都能為 St. Jude 的孩子們、他們的家人，以及我們共同的未來，做出真正有意義的貢獻。」

「我在 2010 年首次造訪 St. Jude Children’s Research Hospital 從那時起，我便全心投入其中，」Michael Strahan 說道，「St. Jude 是一個充滿希望、療癒與愛心的地方。支持 St. Jude 是我做過最有意義的事情之一，參與 St. Jude Thanks and Giving 活動讓我們所有人都有機會真正改變這些孩子及其家人的生命。」

「我加入 St. Jude 大家庭已超過 17 年，我對此感到無比自豪，從第一天起我就知道，無論是積極發聲還是親身參與，我都會一直參與其中，」Luis Fonsi 說道，「St. Jude 改變了孩子們的生命，為他們帶來希望，讓他們有機會健康成長。只要我們齊心協力，就能給予孩子們重獲新生的機會。」

眾多品牌攜手支持 St. Jude

佳節時分，眾多知名品牌與國內備受尊敬的企業齊聚一堂，響應 St. Jude Thanks and Giving 活動，共同支持 St. Jude 活動，共同支持 St. Jude 拯救生命的使命。來自企業、零售業 與媒體夥伴的鼎力支持，讓 St. Jude 得以推進工作，繼續拯救生命。

今年參與的品牌包括 Domino's, Chili’s, Kay Jewelers, HomeGoods, AutoZone, Williams Sonoma, Dollar General, Wingstop, J. Crew Factory, Kia, Marshalls, The Melting Pot, DXL Big + Tall, PayPal, Zales, Jared the Galleria of Jewelry, 以及 TUMI, 等，還有首次加入的 MSIG USA。

「22 年來，St. Jude Thanks and Giving 活動將節日精神轉化為一場慷慨奉獻、意義非凡的行動，」St. Jude 籌款與宣導組織 ALSAC 總裁兼執行長 Ike Anand 表示，「每一筆捐款都有助於推動研究突破以及為最需要幫助的孩子提供愛心照護。在眾多支持者與無數捐助者的共同努力下，St. Jude 正為全球各地的孩子們帶來勇敢做夢、健康成長，以及與家人共度更多佳節的機會。」

「Domino's 很榮幸能延續我們參與 St. Jude Thanks and Giving 活動的悠久傳統，」Domino's 美國營運長兼總裁 Joe Jordan 表示，「每個孩子都應該享受精彩人生，我們很感恩能在顧客訂購自己喜愛的披薩時，為其提供慈善捐助的機會。感謝 Domino's 顧客的慷慨支持，我們相信這份心意能帶來真正的改變。」

在這個感恩奉獻的節日季，您可透過以下方式支持 St. Jude：

• Domino's® 顧客可於店內點餐以及透過線上網站、電話和 Domino's App 訂購時添加捐款或結整捐零。顧客亦可選購 St. Jude 公益套餐，其中包含給予 St. Jude 的 $1 捐款。

• Kay® Jewelers 與 Jared Jewelers® 將從每隻絨毛小狗與小熊玩偶售價金額中，捐出至少 $7.00 給 St. Jude，顧客亦可在 Zales® 與 Banter™ by Piercing Pagoda® 櫃檯和線上網站進行捐款。

• HomeGoods® 與 Homesense 顧客可在櫃檯結帳時進行捐款，也可選購限量版雪花水晶球與盒裝節日賀卡，其售價的 50% 將捐贈給 St. Jude。

• AutoZone® 顧客可在整個節日期間於店內櫃檯捐款。

• Williams-Sonoma, Inc. 顧客可選購限量版節日商品，其售價金額的最高 50% 將捐贈給 St. Jude，顧客亦可在店內或線上結帳時進行捐款。

• Melting Pot 顧客捐款 $20 即可獲贈「公益用餐卡」，於下次消費滿 $100 時可折抵 $40 。

• J.Crew Factory 顧客可選購特色聯名商品，其售價的 50% 將捐贈給 St. Jude，顧客亦可在店內或線上網站進行捐款。

籌集到的善款有助於確保 St. Jude 不向患兒家庭收取任何治療、交通和食宿費用，讓他們能夠專注照顧患兒。

St. Jude Children’s Research Hospital®：St. Jude Children’s Research Hospital 對兒童癌症及其他致命疾病的理解、治療與治癒能力在全世界都處於領先地位。其目標十分明確：探尋治癒方法，拯救患兒生命。®這是唯一一家由美國國家癌症研究所指定的、專門致力於兒童癌症治療的綜合癌症中心。St. Jude 於 1962 年成立時，兒童癌症幾乎被認為是不治之症。從那時起，St. Jude 已幫助將美國兒童癌症整體倖存率從 20% 提高至 80% 以上，而 St. Jude 仍將不斷努力，直至不再有兒童因癌症而逝去。St. Jude 會與世界各地醫院和癌症中心的醫生及研究人員共享取得的突破性成果，以幫助其提高治療和護理質量，造福更多患兒。得益於捐助者的慷慨支持，St. Jude 不會向患兒家庭收取任何治療、交通和食宿費用，讓他們能夠專注照顧患兒。請造訪 St. Jude Inspire，瞭解 St. Jude 醫院充滿希望、力量、愛與善意的感人故事。您可透過以下方式支持 St. Jude 的使命：造訪 stjude.org；在 Facebook、X、Instagram、 LinkedIn 和 TikTok 上關注 St. Jude；訂閱 St. Jude 的 YouTube 頻道。