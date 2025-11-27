世界日報攜手紐約州健保局12/13舉辦「2026健保論壇」

我的頻道

紐約訊
面對不斷變革的美國健保市場與即將來臨的 2026 年政策變動，第一手的資訊對個人規劃及佈局至關重要。由世界日報（World Journal）主辦的「2026 健保論壇」，將於 2025 年 12 月 13 日（週六） 在法拉盛喜來登酒店隆重登場。本次論壇不僅是一場社區服務活動，更是透過世界日報的深遠影響力，成功匯聚了紐約州健保局（nystateofhealth）和聯合健康保險（UnitedHealthcare）等頂級資源，共同為華人市場提供一次高品質的專業交流平台。

本次活動鎖定在當前最具時效性及民眾最好奇的核心議題，來自紐約州健保局的分析師陳敏敏（Min Min Chen）將解讀紐約州健保市場的新一輪開放時間表，更會深入分析市場投保結構的變化趨勢，為民眾提供關於紐約州官方的健康保險交易市場最新資訊與資源。而聯合健康保險亞裔市場部經理陳紹南（Sunny Chan）則將從宏觀角度，分析 2026 年紅藍卡（Medicare）政策的戰略性調整，幫助從業者提前預見並佈局對保險產品設計和客戶群體消費決策可能產生的影響。此外，社會計畫銷售經理趙黛絲（Daisy Chiu）將闡述白卡與基本計畫（Essential Plan）的最新覆蓋群體和門檻，這對於直接服務社區的醫療及服務機構來說，是評估客戶基礎和調整服務模式的關鍵指標。紐約華人策劃協會（CPC）及福壽老人中心代表專員李凱瑟琳（Catherine Lee）亦將介紹紐約市公共福利與住房相關資源，包括 SNAP、HEAP、NYCHA 及 SCRIE，協助民眾全面掌握可申請的生活支持服務。

活動現場不僅有四場精彩演講，還有攤位展示，包括紐約州健保市場、聯合健康保險、必達白安事務所、紐約人壽、余仁生、紐約長老會皇后醫院、王嘉廉社區醫療中心、阿茲海默症關愛服務、法拉盛快捷急診中心等，提供免費健康篩檢和諮詢服務，主辦單位希望透過提供健保資訊，並讓參與者進行基本健康檢查，幫助大家更了解自己的健康狀況。此外，活動結束前還設有抽獎環節，現場的參加民眾都有機會贏取精美禮品，獎品包含筋膜槍、身體組成分析儀、電動牙刷、及精油擴香儀。

世界日報健保論壇將於12月13日（周六），上午11時30分至下午3時30分在法拉盛喜來登酒店2樓宴會廳舉行（135-20 39th Ave, Flushing, NY 11354）。座位有限，敬請各位讀者儘早報名參加，報名專線：(718)-746-8889分機213，或掃二維碼報名。

「2026健保論壇」活動內容豐富多元，將有免費健康篩檢及攤位諮詢服務。 (主辦單位提供)

