法拉盛敦城秋冬新菜上市！

紐約訊
法拉盛敦城海鮮酒家秋冬新菜上市！圖為敦城的著名點心。
法拉盛著名港式粵菜館「敦城海鮮酒家」秋冬新菜餚隆重上市。同時，該酒家推出多種特價游水海鮮，全是品質上乘的手工菜，價格大眾化，是大家宴客用膳的極佳選擇，敦城出品不會讓客人失望。

二十多年來，「敦城海鮮酒家」在負責人及行政主廚鄧貴興先生帶領下，在餐飲業樹立良好口碑，是紐約港式粵菜的金字招牌，更是皇后區連續兩年(2023/2024)獲得米芝蓮(米其林，MICHELIN GUIDE)推薦的唯一中餐館，實至名歸。更為難能可貴的是，該酒家在維持高品質的同時，鄧先生帶領團隊與時俱進，不斷推陳出新，每季均推出新品，在食材及菜式上都有新貢獻。在當今受預製菜侵蝕的快餐文化之下，該酒家這種堅持和執著實屬難得。

敦城最新推出的廚師時令推介菜式有金稻脆米一口和牛 $38.00、海鹽胡椒生煎和牛粒 $38.00、黑松露脆煎殼蠔 $39.99、椒乾肉碎桂花 $43.99、魚露炒花蜆 $24.99、馬拉盞菜脯四季豆 $19.99、黑椒玉帶肚尖煲 $33.99、京蔥炒刺參 $33.99、五指毛桃蟲草花蒸滑雞 $28.99、荷芹炒台山臘肉 $23.99、荷香臘味肉碎蒸勝瓜 $23.99、橋底肉碎炒花蜆 $24.99、鑊仔藥膳雞腳 $19.99、鑊仔胡椒豬肚 $22.99、潮式菜脯煎脆鱔片，時價、黑椒炒溫哥華大蟹，時價。

游水海鮮特價方面，有加州紅龍刺身，每磅$37.00、象拔蚌刺身，每磅$37.00、阿拉斯加帝王蟹，每磅$45.00、加拿大大龍蝦(2.5磅以上)，每磅$16.00、果皮或薑蔥蒸南非游水鮑魚，每隻$8、蒜茸或豉汁粉絲蒸殼蠔，每隻$8.9、薑蔥溫哥華大蟹，每磅$26.00、豉汁游水脆肉鱔，每磅$23.00、游水響螺，每磅$20.00、游水加州珊瑚蝦，每磅$49.00、清蒸游水多寶魚，每磅$39.00、清蒸游水盲曹魚，每磅$26.00、清蒸游水老虎斑魚，每磅$49.00、清蒸游水東星斑魚，每磅$90.00。

90年代自港來美發展的鄧貴興先生，當年是紐約華埠二大粵菜名廚之一。為因應華人社區的發展，後來他將新餐館開設到法拉盛，從當年的翡翠湖，至今日的敦城，都受到許多客人的追隨，現在敦城有許多是跟隨二、三代的客人。值得一提的是，敦城的茶市是法拉盛飲茶的首選，週末一位難求，深受中外食客喜歡。知名茶市美點有鮑魚帶子腸、韭王鮮蝦腸、金沙皇子菇腸、鮮金菇牛肉腸、鮮百合野菌腸、翡翠素齋腸等。另有蒸點類，像是敦城蝦餃皇、魚子燒賣皇、野菌鮮肉餃、沙爹金錢肚、魚肚棉花雞等等。煎炸點有煎釀牛角椒、桂林炸蝦丸；甜品類有南瓜西米布甸；巧手小食如枝竹胡椒豬肚；尚有精美廚點椒鹽白飯魚、芥汁鮮掌、沙薑鳳爪等等一百多個品種。該酒家出品穩定，是港式飲茶的好地方。

敦城海鮮酒家營業時間，每週七天上午10至晚上9時半，星期五、六早上開9時，茶市至下午4時，地址： 133-30 39TH AVE., FLUSHING, NY 11354，電話：1-718-359-8600/8603，自設免費大型停車場。

