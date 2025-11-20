金旺發超市感恩節回饋酬賓　全場10% OFF 充值回饋加送好禮

金旺發超市感恩酬賓全場10% OFF，充值回饋加送好禮

感恩節 將至，濃濃的節慶氣息已在社區間蔓延。為感謝顧客長期支持與厚愛，深耕社區多年的 金旺發超市（IOG Supermarket） 特別推出「感恩節回饋酬賓雙重大優惠」活動，自 2025年11月21日至11月30日 全場享10%OFF（米、酒、特價商品及整箱商品除外）;現金或信用卡充值皆享同等充值回饋並更有好禮加送。活動期間將以實質折扣與豐厚贈禮，回饋長年陪伴的社區居民，讓每位顧客都能在節慶中感受到金旺發的誠意與用心。

活動期間，顧客凡於金旺發超市購買商品，即可享受全場九折優惠（10% OFF），讓節日採購更實惠。無論是家庭日常必需的蔬菜、水果、肉類、海鮮，還是各式節慶禮盒與乾貨零食，通通享折扣。金旺發超市表示，感恩節是一個團聚、分享與表達謝意的節日，希望透過這項活動，讓顧客能以更輕鬆的價格準備豐盛的節慶佳餚，與家人共享幸福時光。

在萬物齊漲的時代，金旺發超市特別推出「儲值加贈禮」活動，讓顧客在享受折扣的同時，還能獲得實用好禮。凡於活動期間內不論是現金或信用卡儲值，皆可可獲得額外的儲值回饋金與貼心贈品。充值一百美元，可獲得 5% 充值回饋，並加贈一瓶 海天味極鮮醬油（750ML）；充值五百美元，可享有 10% 充值回饋，並獲贈一包雪花米（15磅裝）；充值一千美元，可享 10% 儲值回饋，再加贈一包 泰國香米（25磅裝）。僑胞在日常購物中輕鬆享有更多優惠，並能獲得家中實用的好禮，一舉兩得。超市特別指出，活動期間前來辦理充值的顧客相當踴躍，許多人更表示會趁節日前提前囤貨，實際的省下不少開銷。

為迎接2026新年到來，金旺發超市特別準備了 「2026年精美福字掛曆」 贈送給所有來店顧客。凡來店的顧客，即可免費獲得一份精緻掛曆，數量有限，送完為止。掛曆設計典雅，融合傳統福字文化與現代簡約風格，象徵新的一年福氣滿門、萬事如意。

金旺發超市服務向來以顧客便利為首要考量，店內除了現金與信用卡外，全面接受各大 OTC卡支付，讓民眾購物更輕鬆。超市內部乾淨明亮、動線清晰，並設有中英文雙語標示與親切服務人員，致力營造安心、愉快的購物體驗。

多年來，金旺發超市不僅是居民日常採購的重要場所，更是社區生活的一部分。超市長期支持社區公益活動，關懷長者與家庭顧客，並持續引進亞洲各地優質商品，讓華人及亞裔 居民能買到最熟悉的家鄉味。管理團隊表示：「金旺發能一路走到今天，全靠社區居民的支持與信任。感恩節是表達謝意的時刻，希望透過活動，向每一位顧客說聲感謝，也以最實質的優惠回饋大家。」

未來，金旺發超市也將持續擴充商品種類，引進更多台灣、香港與東南亞 特色食材，提供更多元、健康、實惠的選擇，讓每一次購物都充滿驚喜與溫度。金旺發超市地址：195-25 69th Avenue, Fresh Meadows, NY11365

Tel:718-217-0888 Fax:718-217-7456