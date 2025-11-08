我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總統級維安 黃仁勳、魏哲家台積運動會同台 張忠謀抱恙缺席

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

Essencap 在紐約房地產博覽會亮相 並宣布全新融資項目

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
信業資本(Essencap)參與2025年紐約地產博覽會並出席演講深受肯定與讚賞。
信業資本(Essencap)參與2025年紐約地產博覽會並出席演講深受肯定與讚賞。

2025 年 10 月 — Essencap 欣然感謝紐約市房地產博覽會的盛情邀請。公司代表在展會期間不僅與老朋友重聚，還結識了眾多新面孔，建立了寶貴的業界聯繫。Essencap 表示：「我們對紐約房地產市場充滿信心，也期待與更多合作夥伴攜手共創佳績。」

在展會期間，Essencap 宣布為布魯克林海洋大道的一棟 15 單元公寓樓提供融資。該物業位於充滿活力且多元化的社區，周邊有歷史悠久的住宅區，並可方便前往南前景公園及布萊頓海灘。該貸款方案期限長達 30 年，每五年重置一次，免除了傳統重新融資及其費用，為投資者提供長期穩定保障。

修復翻新貸款：快速升級、鎖定利潤

Essencap 的修復翻新貸款專為經驗豐富的投資者設計，提供全額購房及翻新資金，助力快速升級房產並轉售獲利。Essencap 強調：「我們的一筆搞定方案，讓投資者可以專注翻新和盈利，而無需擔心資金分散問題。」

核心優勢：

貸款結構： 12–24 個月僅付息，到期一次性還本，適合短週期項目。

高杠杆： 高達 85% 購房款 + 100% 翻新費用（總成本貸款比例最高 90%），以修復後價值（ARV）計算。

一筆搞定： 購房與翻新資金合併單一貸款，按工程進度分階段放款。

快速審批： 數日內批核，無需個人收入證明，提供競爭利率。

從零新建貸款：土地到資產的全方位支持

對於開發商，Essencap 提供全額新建貸款，涵蓋土地購置與建造成本，將空地轉化為高價值資產。公司表示：「我們專注於確保每個施工里程碑按時放款，靈活滿足開發商需求。」

核心優勢：

貸款結構： 12–24 個月僅付息，按施工階段分期放款（地基、框架、竣工）。

強勁杠杆： 高達 85% 總成本貸款比例（土地按 50–75% LTV 計算），支持單戶至多單元住宅及大型開發項目。

全包融資： 土地購置 + 建造費用合併為單一貸款，避免繁瑣多方交易。

關於 Essencap

Essencap 是全方位私人貸款夥伴，專注提供購房、翻新及建造資金。公司在全國範圍內成功資助多個房地產項目，秉持快速決策、量身定制及全程支持的理念。

聯絡方式

準備翻新或新建？立即聯繫：

Email: [email protected]

網站: www.essencap.com，數分鐘內獲取定制貸款方案！

貸款 房地產 紐約市

上一則

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

下一則

紐約客談／曼達尼任市長 太陽照樣升起
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

台灣二代移民 陳靄琪當選紐約布碌崙民事法官

台灣二代移民 陳靄琪當選紐約布碌崙民事法官
政府關門衝擊 紐約、洛杉磯等約40座機場明起削減航班

政府關門衝擊 紐約、洛杉磯等約40座機場明起削減航班
紐約市警局長 願留任與曼達尼共事

紐約市警局長 願留任與曼達尼共事
紐約首推免費托育 2歲以下幼兒不論貧富皆可申請

紐約首推免費托育 2歲以下幼兒不論貧富皆可申請

熱門新聞

警方在位於希克斯維爾(Hicksville)一家水療中心臥底調查，並發現該場所的員工提供非法按摩服務及涉及賣淫行為。(長島納蘇郡警局)

涉按摩店賣淫 3華女被捕其中2人移送ICE

2025-11-03 12:47
曼達尼（中）與妻子拉瑪（右）。（路透）

幕後推手？曼達尼的「神秘妻子」或成紐約最年輕第一夫人

2025-11-03 15:29
31日上午9時許，法拉盛的慈濟會所後方的停車場早已排起長隊。(記者高雲兒╱攝影)

糧食券停發 紐約法拉盛慈濟食物倉儲現人潮 華人家庭憂「沒飯可吃」

2025-11-01 20:20
事件發生於3日，42歲的陳旭駕車時被攔下，他聲稱車上九名乘客都是好友，一同到奧克拉荷馬州度假。(塔爾薩郡警方提供)

紐約華男奧克拉荷馬被捕 涉運送無證移民與人口販運

2025-10-31 12:47
該品牌「Great Value」被檢測出銫-137輻射污染的冷凍生蝦，批號為8005540-1、8005538-1和8005539-1，商品編碼則為738108，保存期限到2027年3月15日。圖為8大道攤商販售同品牌、不同品項的冷凍蝦。

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

2025-11-07 18:23
大紐約地區10月30日遭強風夾帶暴雨侵襲。(本報檔案照)

暴雨釀災 紐約市2男子地下室遇難

2025-10-31 10:35

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」