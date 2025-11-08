Essencap 在紐約房地產博覽會亮相 並宣布全新融資項目

信業資本(Essencap)參與2025年紐約地產博覽會並出席演講深受肯定與讚賞。

2025 年 10 月 — Essencap 欣然感謝紐約市房地產 博覽會的盛情邀請。公司代表在展會期間不僅與老朋友重聚，還結識了眾多新面孔，建立了寶貴的業界聯繫。Essencap 表示：「我們對紐約房地產市場充滿信心，也期待與更多合作夥伴攜手共創佳績。」

在展會期間，Essencap 宣布為布魯克林海洋大道的一棟 15 單元公寓樓提供融資。該物業位於充滿活力且多元化的社區，周邊有歷史悠久的住宅區，並可方便前往南前景公園及布萊頓海灘。該貸款 方案期限長達 30 年，每五年重置一次，免除了傳統重新融資及其費用，為投資者提供長期穩定保障。

修復翻新貸款：快速升級、鎖定利潤

Essencap 的修復翻新貸款專為經驗豐富的投資者設計，提供全額購房及翻新資金，助力快速升級房產並轉售獲利。Essencap 強調：「我們的一筆搞定方案，讓投資者可以專注翻新和盈利，而無需擔心資金分散問題。」

核心優勢：

貸款結構： 12–24 個月僅付息，到期一次性還本，適合短週期項目。

高杠杆： 高達 85% 購房款 + 100% 翻新費用（總成本貸款比例最高 90%），以修復後價值（ARV）計算。

一筆搞定： 購房與翻新資金合併單一貸款，按工程進度分階段放款。

快速審批： 數日內批核，無需個人收入證明，提供競爭利率。

從零新建貸款：土地到資產的全方位支持

對於開發商，Essencap 提供全額新建貸款，涵蓋土地購置與建造成本，將空地轉化為高價值資產。公司表示：「我們專注於確保每個施工里程碑按時放款，靈活滿足開發商需求。」

核心優勢：

貸款結構： 12–24 個月僅付息，按施工階段分期放款（地基、框架、竣工）。

強勁杠杆： 高達 85% 總成本貸款比例（土地按 50–75% LTV 計算），支持單戶至多單元住宅及大型開發項目。

全包融資： 土地購置 + 建造費用合併為單一貸款，避免繁瑣多方交易。

關於 Essencap

Essencap 是全方位私人貸款夥伴，專注提供購房、翻新及建造資金。公司在全國範圍內成功資助多個房地產項目，秉持快速決策、量身定制及全程支持的理念。

聯絡方式

準備翻新或新建？立即聯繫：

Email: [email protected]

網站: www.essencap.com，數分鐘內獲取定制貸款方案！