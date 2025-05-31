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小頸「美冠牙齒矯正」專精齒顎矯正及改善顏面骨異常

紐約訊
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小頸北方大道的「美冠牙齒矯正」獲五星評鑒，梁春雲女醫師專業熱誠，為患者改善顏面骨異常與齒顎矯正，展露自信開懷的笑容。
小頸北方大道的「美冠牙齒矯正」獲五星評鑒，梁春雲女醫師專業熱誠，為患者改善顏面骨異常與齒顎矯正，展露自信開懷的笑容。

位於皇后區小頸北方大道的「美冠牙齒矯正」(Caliper Orthodontics) 牙科診所，由擁有齒列矯正豐富經驗的華裔梁春雲醫師(Cynthia C. Leung, DDS MSD)主持，提供的不僅只是專業和多項的齒列矯正醫療服務，還多了一份安心，歡迎僑胞民眾致電免費諮詢。

能擁有一口潔白整齊的牙齒，當可讓個人的笑容與面貌加分不少，因此齒顎矯正若能從小或越早開始越好。縱觀美國的主流人士許多從小學開始就進行齒顎矯正，因此到了大的時候每人都有一口整潔牙齒和完好笑容與面貌。

梁春雲齒顎矯正醫師接受完整齒列矯正訓練，並持有專業認證學歷的齒列矯正醫師，畢業於紐約州大石溪分校的牙醫學院，之後還前往位於俄亥俄州克利夫蘭的凱斯西儲大學(Case Western Reserve University) 齒列矯正醫學院做研究兩年；梁醫生擁有豐富的牙齒矯正治療經驗。

牙齒矯正的全名為「齒顎矯正治療」，簡單來說，是牙醫專科醫師利用矯正裝置，將牙齒排列或齒列的異常咬合，改善到最適合狀況的一種療程。進一步來說，牙齒矯正即是藉由各式矯正器的牽引力量，將牙齒移動至預定的位置，調節顏面骨的生長、也同步塑造牙根周邊的齒槽骨。

梁醫師指出所謂齒顎矯正，是指藉由裝置改善顏面骨異常之發育和重新排列不整齊的牙齒，進而達到除了美容目的之外還包含恢復咀嚼功能，進而幫助消化及營養吸收、口腔衛生容易維護、間接可以預防齲齒及牙周病；恢復臉形的美觀，對自己產生信心，並獲得人格正常發展；發音正確、增加學習的效果；另外嘴唇的閉合及齒列的完整、避免口腔粘膜乾燥及增進口腔對感染的抵抗力。

從醫學角度來看，當牙齒的排列咬合關係異常，會影響生理及心理，產生明顯障礙時(如臉形歪斜、咬合不正、唇顎裂等)必須接受矯正治療：在主觀方面要看個人之審美標準，職業及人際關係的需求才能作適當的決定。牙齒矯正除可將牙齒排列整齊，改善顏面外觀，當出現如齒列擁擠、齒間縫隙、暴牙、戽斗、深咬及開咬等常見咬合不正問題時，通常能藉由矯正治療作改善。

梁醫師說齒列矯正最在乎的就是咬合，針對此她曾針對過逾百個案例進行研究與檢討，其中包含人種和所面臨病變的因素。梁醫師指出尤其是青少年相當在意的，她建議孩童在8至12歲時，可以在家長陪同下前往專業的齒列矯正醫師處作初步的檢查、評估擬定計劃齒列矯正方案。

美冠牙齒矯正專科診所地址：255-03 Northern Blvd., Little Neck, NY 11362（皇后區小頸近長島納蘇郡），電話：(718)225-8828，診所擁有高新先進的牙科醫療設備儀器，並衛生防疫措施嚴謹，敬請顧客放心看診，只接受預約，歡迎瀏覽網頁：www.caliperortho.com。

圖二/三: 牙齒矯正前(左)與牙齒矯正後(右)
圖二/三: 牙齒矯正前(左)與牙齒矯正後(右)
圖二/三: 牙齒矯正前(左)與牙齒矯正後(右)
圖二/三: 牙齒矯正前(左)與牙齒矯正後(右)

皇后區 俄亥俄州 長島

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