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「本草堂中醫藥治療中心」請來名老中醫石永恩坐鎮

紐約訊
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石永恩醫師在「本草堂中醫藥治療中心」看診。
石永恩醫師在「本草堂中醫藥治療中心」看診。

「本草堂中醫藥治療中心」位法之盛Kissena大道夾44 Ave.，請來名老中醫石永恩坐鎮，和好搭擋王寶榮主任醫師，一起為社區提供全面的中醫、中藥、針灸、推拿服務。

石永恩醫師年愈九旬，是紐約州執照針灸中醫藥醫師，行醫、授徒超過一甲子。石醫師早年畢業於武漢同濟醫學院和北京中醫藥大學，之後在北京協和醫院工作，跟隨中國著名婦產科專家林巧稚教授學習工作14年，是其得意門生。1960～1962年他參加北京衛生部主辦的西醫學習中醫班，從此走上從事中西醫結合治療病人的方向。1990年赴美，曾在紐約哈林醫院從針灸戒毒及治療愛滋病的臨床研究。他有60餘年臨床經驗，擅長中醫內科和婦科，特別對自身免疫性疾病，慢性腎炎、類風濕性關節炎、紅斑狼瘡，以及不孕症等病治療有獨到之處。

石醫師說，自己願意在這古稱「耄耋之年」出山，是有感於本草堂的誠意，以及華人社區還是很缺乏中醫中藥服務。憑藉自己在中國及紐約各行醫30多年的豐富經驗，可以繼續為紐約的中醫中藥服務出一份力，服務大眾，解釋一些困擾大家的疑難問題，發揮自己的餘熱。

石永恩醫師將會帶領一批資深中醫師在「本草堂中醫藥治療中心」駐診，該中醫藥中心設有中藥房，可為客人執藥和煮藥，中心診有問診室，多間針灸、推拿室。具體主治：消化道疾病，胃酸，胃炎，肝炎肝硬化，膽囊炎，膽結石，腎炎，腎結石，腫瘤，惡性腫瘤，膀胱炎，乾燥綜合症，憂鬱症，失眠神經衰弱，皮膚病，濕疹，蕁麻疹，銀屑病，皮膚過敏，紅斑性狼瘡，硬皮病，婦科疾病，不孕不育，月經失調，多囊卵巢，卵巢早衰，中風偏癱，坐骨神經痛，風濕性關節炎，腰椎間盤突出等等。

王寶榮主任醫師是紐約州執照針炙師，有中醫中藥國家考試資格證書，主治中醫方藥，針炙氣功指壓推拿。病症包括消化道疾病/胃酸/胃炎，風濕性關節炎，耳聾耳鳴耳道炎，腕管綜合症/各類型頭痛，膽囊炎/膽結石，過敏急慢性鼻竇炎，高血壓/高血脂/糖尿病，面部神經麻痺，肩頸腰腿坐骨神經痛。中風偏癱，腰椎間盤突出等。

「本草堂中醫藥治療中心」地址：44-04 Kissena Blvd., Flushing, NY 11355

預約電話：718-799-0032。可收部分醫療保險。

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