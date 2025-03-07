St. Jude兒童研究醫院癌症倖存者平臺數千名臨床與基因組資訊 免費提供優質資料分析

St. Jude 癌症倖存者平臺《Cancer Discovery》論文共同作者（由左至右）：周鑫博士 Dr. Xin Zhou 、張盡暉 博士 Jinghui Zhang 與 Yutaka Yasui 博士。

St. Jude 兒童研究醫院(St. Jude Children’s Research Hospital )的研究人員宣佈推出首個兒童癌症 存活資料共享及分析平臺。該平台整合了有關全基因組定序、治療暴露及治療結果的資料，建立了首個涵蓋來自 7,700 多名癌症兒童倖存者 4 億份基因變異資料的研究系統。

該平台屬於 St. Jude Cloud 系統，免費向公眾開放使用。過去 61 年間，St. Jude 所進行的研究對提高兒童癌症存活率具有重要意義。如今，美國癌症患兒確診後的五年存活率約為 85%。

雖然癌症倖存者越來越多，但他們仍面臨一系列與癌症或癌症治療相關的健康問題，例如早逝、器官功能障礙、繼發性癌症、社會心理挑戰等。透過研究兒童癌症倖存者這個特殊族群，研究人員可瞭解如何為癌症患兒制定合適的治療方案，並在後續提供定期篩檢與支持，避免造成不良後果。

文章共同作者、St. Jude 計算生物學部門的 Jinghui Zhang 張盡暉博士表示：「使用者只需輕鬆點擊一下，就能在這個平台上獲得新發現。」她還指出：「在過去，下載、分析、整理、總結資料可能要耗費數週時間，而現在只需幾分鐘就能完成。」

基於該平台資料取得的新發現包括：

●從數十年前開始，鉑金類化療就被用於癌症治療，且目前已知此類化療會造成聽力損傷。但該平台的資料顯示，並非所有類型的鉑金類化療都會造成相同程度的傷害。

●基因突變與非裔癌症倖存者日後罹患心臟病 的機率增加有關。

●心理健康 、年齡與截肢之間發現了新的關聯：截肢時年齡較大（即青少年時期而非兒童時期）的患者能更好地應對心理健康問題。

來自 St. Jude 計算生物學部門的周鑫博士稱：「該平台擁有五億個臨床資料點，上百兆位元組的基因資料，並且還提供了動態互動式可視化分析功能。」

「我們所做的不僅是分享資料，」St. Jude 流行病與癌症控制部門的 Yutaka Yasui 博士表示，「更是在促進資料分析與資料可視化，讓所有人都可以免費使用。對於癌症倖存者而言，這是非常寶貴的資源。」

美國每年確診兒童癌症的人數約 15,000人，其中最常見的癌症包括白血病、淋巴瘤和腦瘤。然而，兒童癌症的類型遠不止於此，總共有超過 100 種。

St. Jude 由黎巴嫩二代移民丹尼·托馬斯 (Denny Thomas)於 1962 年在田納西州的曼菲斯成立，為全球罹患重病的兒童提供醫療服務，無論他們的種族、民族、信仰或財力如何。今年 10 月，St. Jude Children’s Research Hospital 連續第 17 年獲《美國新聞與世界報道》評為「美國十大兒童醫院」。