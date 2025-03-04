風水大師天山本妍談風水 如何助力商業與個人運勢

天山本妍談風水如何提升商業運勢與發展。天山本妍／提供

被譽為「國際知名中華傳統文化專家」的風水界權威天山本妍，幾十年來一直專注於風水學與五行命理的深入研究，並將其巧妙地運用於商業發展之中，天山本妍女士以卓越的造詣為個人與企業提供諮詢，助力他們在複雜環境中找到突破之道。從推動紐約房地產市場復蘇，到為特朗普品牌建設和政治生涯提供支持，她的研究涵蓋從城市規劃到品牌戰略，展現了風水在現代社會中的廣泛應用與深遠影響，因此，在2月12日元宵節那天，她也受邀到哈佛俱樂部作論壇嘉賓。

最近，世界日報 專門邀請到天山本妍女士進行訪問，在專訪中，她分享了與特朗普的合作經歷，並探討風水在商業領域中的實際應用，以及她對蛇年運勢的獨到見解。

在專訪中，天山本姸回顧自九零年代起，她與父親（天山居士）及特朗普結下不解之緣，是因為在紐約哥倫布圓環特朗普大廈旁邊，建了個巨型的地球儀，變成紐約著名的地標命名為「強龍吐珠風水佈局」。他們通過精妙的風水佈局，幫助特朗普企業塑造了誠信可靠的商業形象，這不僅成功吸引了香港財團的投資 ，而且還助力企業度過難關，重新煥發活力。2016年美國總統大選 期間，天山本妍提出了建議，主張由特朗普的女兒以及女性競選經理來主導宣傳工作，利用柔性的力量來抵銷主角的偏激，這一策略最終幫助特朗普逆轉選情，成功當選。值得一提的是，去年七月天山本姸曾向各媒體宣佈「特朗普與天山本姸龍年捲土重來」，準確預言了美國總統爭奪的結局。目前，她正忙於受邀作個人紀錄片及出書的相關事宜。

在專訪中，天山本妍指出了特朗普的風水佈局。例如，在橢圓形的辦公室內增添金色裝飾，以彌補其八字中所缺的金元素，從而達到五行平衡。同時，他在競選期間為了提升自己能量，居住在海湖山莊補充他五行缺水，增強個人的磁場。天山本妍強調，風水學與命理學對於商業決策和個人運勢具有極其重要的影響。通過對五行的深入分析和環境的精心調整，可以幫助企業和個人在不斷變化的市場環境中找到突破點，從而提升財運和事業發展的機會。

在專訪的最後，天山本妍為商業人士提供了提升財運的具體方法。另外，她還向世界日報的讀者揭示了如何在蛇年通過精妙的風水佈局來提升自身的好運，她和團隊設立的「五行命格風水策略」服務可從她的網址得以瞭解，punyin.com。立即點擊觀看精彩影片，瞭解更多詳情：bit.ly/fengshui220