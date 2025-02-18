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李杏嬋心臟內科談心血管疾病預防

紐約訊
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李杏嬋心臟專科西醫看診耐心，治療各種心臟心血管疾病。
李杏嬋心臟專科西醫看診耐心，治療各種心臟心血管疾病。

隨著天氣寒冷，除了感受到冷風凜凜外，也會憂心家中長輩的身體狀況。據研究報告顯示，天氣變冷時，心肌梗塞、心臟衰竭、猝死等心臟疾病的發生率都會大幅提升。李杏嬋醫師(Hung-Sam Lee，DO，FACP, FACC)作為心臟專科西醫，提醒有心血管疾病史的病患，天冷需特別注意血壓變化、飲食控制、保暖等事宜。

心血管疾病多發於冬季的主要原因就是「冷」。寒冷會使人體的血管收縮，而且出汗減少、血容量大，從而刺激血壓上升。在冷空氣刺激下，人體會出現血管收縮、交感神經興奮、血流加快等現象，導致血壓升高或血管栓塞等症狀。同時，日夜溫差大，氣溫驟降的時期也增加了心肌缺血、心肌梗塞的發生率。因為氣候寒冷，人體需要靠消耗能量來產生熱量。心臟的耗氧量增加，心臟必須作更大的運作，而這增加了心臟負荷，加大了心肌缺血、心肌梗塞發作的機會。

李醫師指出，心血管疾病主要包括冠心病 (常表現為心絞痛、心肌梗塞)、心力衰竭、高血壓、心律失常等。雖然心血管疾病四季都會發生，但是在冬季，心臟病因氣候寒冷會更容易加重，其中急性心肌梗塞和心力衰竭的加重最易發生。她提醒心血管疾病的患者在日常飲食、生活、藥物等方面都要多加重視，如發現血壓居高不下、胸口疼痛頻率增加、頭痛嘔吐等症狀，就要及時到醫院檢測。

為預防心臟病的突發，病患首先要控制日常飲食、進行適當保暖工作，最好在冬季時前往心臟專科做一次完整的心臟方面的檢查。李醫師在美國中西部多州都有醫療資歷，有近20年的急診室經驗，多年來研究人種間的心血管疾病成因和預防治療，並專精高血壓、糖尿病及高膽固醇等病症治療。

李杏嬋心臟西醫畢業於紐約醫藥學院，擁有美國心臟專科特考文憑及心導管通心血管專科特考文憑。診所位於法拉盛友聯街：38-08 Union Street, Suite #7B, Flushing, NY 11354(法拉盛廣場Flushing Commons)，電話：718-762-1888或718-762-2221，歡迎舊雨新知預約看診。

心血管疾病 心臟病 法拉盛

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